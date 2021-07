Juf Margo van der Biezen gaat met pensioen

Juf Margo van der Biezen staat startklaar om met haar leerlingen de laatste bruggentocht te maken door oud Edam (foto). Deze speurtocht heeft Margo in haar lange carrière zelf bedacht om de kinderen toch even kennis te laten maken met de mooie binnenstad.

Margo heeft 20 jaar op de Agnesschool in Edam gewerkt, na de fusie werd ze “het gezicht” van groep 3 van de Trimaran. Kinderen leren lezen, schrijven en rekenen is Margo op het lijf geschreven! Noem een naam en Margo kent het kind en zijn of haar ouders nog.

Inmiddels komen er oud-leerlingen als ouder haar klas binnen.

Nu, na 46 jaar is het tijd voor Margo om te genieten van haar welverdiende pensioen.