‘Omdat wij maatschappelijk graag ons steentje bijdragen, sprak het ons wel aan’

KBK wil vluchtelingen helpen aan meer kansen op arbeidsmarkt

Vorige week dinsdag was de kick-off van het traject ‘Vluchtelingen in de bouw’. Deze bijeenkomst vond plaats in het kantoor van KBK Bouwgroep in Volendam. Voor dit traject werken een aantal partijen samen om vluchtelingen meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. De deelnemers krijgen een praktijkopleiding, waarna ze aan de slag gaan bij Ymere, Rochdale, Coen Hagedoorn, Van der Gragt of KBK. Inmiddels zijn er acht vluchtelingen capabel bevonden om mee doen met het programma.

Door Laurens Tol

Deze mensen waren ook aanwezig tijdens de kick-off. Ze komen oorspronkelijk uit Afghanistan, Libanon, Syrië en Iran. KBK-directeur Ron Klouwer nam het woord bij de opening.

,,In juni 2017 hoorde wij voor het eerst van dit traject”, vertelt Ron. ,,Een van onze vaste opdrachtgevers stuurde een mail. Daarin werd gevraagd of wij interesse hadden om mee te werken aan dit initiatief. Omdat wij maatschappelijk graag ons steentje bijdragen, sprak het ons wel aan. Daarbij is het natuurlijk ook zo, dat elk bouw-gerelateerd bedrijf op dit moment extra handen goed gebruiken kan. Toch waren we bij aanvang ook wel wat sceptisch.”

Ron zag enkele barrières die overwonnen moesten worden om het traject te laten slagen. ,,Maar goed, er zijn altijd duizend redenen te bedenken om iets niet te doen. Wij hebben tegen elkaar gezegd: laten we het gewoon wel doen. Even daarna sloten woningcorporatie Ymere en Coen Hagedoorn Bouwgroep zich aan als potentiële werkgevers. Uiteindelijk hebben ook woningbouwvereniging Rochdale en stratenmakersbedrijf Van der Gragt zich aangemeld.”

‘Een wens van mij

om iets goeds

te doen voor vluchtelingen,

is nogal uit de hand gelopen’

Ron is hoopvol over de toekomst van het traject. ,,We zijn hier inmiddels twee jaar en vier maanden mee onderweg. Als ik nu zie hoe professioneel en uitgebreid dit programma wordt aangepakt, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik er vertrouwen in heb. Dat ik verwacht dat het traject gaat slagen. Het is er uiteindelijk om te doen dat we de vluchtelingen zicht geven op een duurzame baan en een bijbehorend beter leven.”

Na de toespraak van Ron, was het woord aan Eveline Wagenaar van ‘Stichting de Nieuwe Buren’. Zij is de initiatiefnemer van het traject. ,,Een wens van mij om iets goeds te doen voor vluchtelingen, is nogal uit de hand gelopen”, vertelt Eveline. ,,Het is een lang voortraject geweest om alle partijen gecommitteerd te krijgen aan het plan. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we hier nu zijn bij deze kick-off.”

Het traject is bedoeld voor vluchtelingen van 30 jaar en ouder. Een van de deelnemers is een man uit Iran, die zijn naam niet vermeld wil hebben in de krant. In zijn geboorteland was hij al werkzaam in de bouwsector. De man woont inmiddels 3,5 jaar in Nederland. Hij kan zich verstaanbaar maken in het Nederlands.

‘De overheid in Iran

is niet alle

mensen goedgezind.

Daarom moest ik vertrekken'

,,De overheid in Iran is niet alle mensen goedgezind. Daarom moest ik vertrekken. Het was een lange tocht om hier te komen. Ik ben met een boot gereisd en heb veel gelopen. Als laatste ben ik met de trein in Nederland terechtgekomen”, vertelt de man.

De politie heeft hem daarna geholpen. ,,Ze vroegen mij om mijn ID. Gelukkig waren ze heel aardig. Ze hebben alles voor mij geregeld. Ze vertelden mij wat ik moest doen en waar ik heen moest gaan. Ik kwam daarna terecht in het AZC van Ter Apel. Nu woon ik in Zaandam. Gelukkig heb ik daar een eigen woonruimte. Mijn werk is hier ook in de buurt. Ik werk vier dagen in de week en zit daarbij nog een dag op school. De dagen beginnen om 7.00 uur en eindigen om 16.30 uur. Het zijn best lange dagen, maar het bevalt wel goed.”

In de bouw gaat het er in Nederland anders aan toe dan in Iran. ,,Ik leer veel bij nu ik hier ben. Gelukkig word ik daarbij goed begeleid. Het zijn echt goede mensen hier. In Nederland laten mensen je veel meer met rust dan in Iran. Ik heb gelukkig ook niet zoveel moeite met het leren van de taal. Het gaat prima wat dat betreft. Natuurlijk oefen ik veel door de hele dag Nederlands te spreken. Toen ik vluchtte, wist ik niet dat ik in dit land zou terechtkomen. Ik ben nu wel blij dat ik hier ben.”

Foto: De acht vluchtelingen die inmiddels meedoen aan het programma.