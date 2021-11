Kees Snoek verder als KS Binnen Zonwering & Horren Volendam

Decennialang kwam hij bij zo’n beetje heel Volendam en omstreken over de vloer om horren en binnen zonwering in te meten en te monteren. Kees Snoek groeide uit tot dé specialist in zijn vakgebied. Na 35 jaar mede-eigenaar van Snoek Mooier Wonen te zijn geweest, heeft Kees de keuze gemaakt om zijn eigen koers te gaan varen. Vanaf heden gaat de vakman verder als KS Binnen Zonwering & Horren Volendam.

Door Kevin Mooijer





,,Tijdens de lockdown vorig jaar werden we als bedrijf in een positie gedwongen om te improviseren”, herinnert Kees zich. ,,Als gevolg ging ik erop uit met materiaal- en kleurstalen, om bij de klant thuis langs te gaan. Ik merkte dat deze werkwijze een groot bijkomend voordeel had. Doordat ik al op locatie was, kon ik gelijk de situatie opnemen en inmeten, waardoor ik in de gelegenheid was het best mogelijke advies te geven.” Kees wist een noodgedwongen situatie om te zetten tot een praktische bijkomstigheid. ,,Vanwege de positieve ervaringen die ik op heb gedaan tijdens de lockdown, heb ik ervoor gekozen deze formule ook nu te blijven hanteren. Ook onder de vlag van KS Binnen Zonwering & Horren Volendam blijf ik dus bij mensen thuis langs komen. De wetenschap dat klanten het als zeer prettig hebben ervaren dat ik direct bij ze thuis langs kwam, heeft me het vertrouwen gegeven om deze doorstart te maken.”

Afspraken betreffende inmetingen, adviesgesprekken, montage en reparaties kunnen via de website www.ksvolendam.nl of telefonisch worden ingepland. ,,Ik kom op een tijdstip naar keuze langs bij de klant. Uiteraard heb ik dan alle kleur- en materiaalstalen bij me. Zo kunnen we op een relaxte manier uitzoeken wat dé oplossing is voor uw ramen of deuren.” Vanwege zijn jarenlange ervaring wordt Kees ook regelmatig gevraagd om montageklussen voor andere leveranciers uit te voeren. ,,Ik hou er niet van om mensen in hetzelfde vakgebied als concurrent te zien. Ik beschouw ze eerder als collega, dat heb ik altijd zo gedaan. Vandaar dat ik graag samenwerk met andere leveranciers.”

KS Binnen Zonwering & Horren Volendam beschikt over een uitgebreid assortiment voor ieder budget. ,,We leveren en monteren rolgordijnen, jaloezieën, plisségordijnen, vouwgordijnen, houten jaloezieën, horren, eigenlijk alle vormen van raamdecoratie, zowel handmatig als elektronisch. Dit complete assortiment wordt aangeboden in verschillende categorieën, van een budgetlijn tot een professionele lijn en alles daartussenin.”

Tijdens de eerste maand sinds de oprichting van Kees’ gloednieuwe bedrijf ontdekte hij dat hij over de gunfactor beschikt. ,,Normaal gesproken is deze periode vrij rustig wat horren betreft, maar ik heb nooit eerder zóveel horren verkocht als de afgelopen maand. Het is ook altijd mijn advies om in het najaar alvast na te denken over een nieuwe hordeur, mocht dat aan de orde zijn. Men klopt vaak pas aan op het moment dat ze hem gaan gebruiken, maar tegen die tijd is de agenda natuurlijk al aardig gevuld. Vandaar dat ik steevast de tip meegeef er in deze maanden al over na te denken. Dan is uw woning gelijk klaar voor het mooie weer.”

Vanaf Black Friday (26 november 2021) organiseert KS Binnen Zonwering & Horren Volendam een cashbackactie waarbij bestaande en nieuwe klanten € 100,- terugkrijgen bij de aankoop van zonwering of een hor.

Ga voor meer informatie naar www.ksvolendam.nl of bel 06 15504565.