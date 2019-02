Kennismaken met de gym- en danssport van De Beukers

Zaterdag organiseerde gym-, dans- en turnvereniging De Beukers in sporthal Het Bolwerck te Edam weer een sport/gymmiddag van 13.00 tot 15.30 uur. In de sportzaal was een parkoers uitgezet met verschillende gymonderdelen en toestellen.

Koprollen en handstanden konden uitgevoerd worden op een grote opblaasbare turnmat. Sprongen konden door de kinderen worden gemaakt op het paard-toestel. Zwieren en zwaaien aan de touwen, evenwicht bewaren op de balk, etc. Onder leiding van de trainers en begeleiders van De Beukers konden de kinderen vanaf 2,5 jaar kennismaken met alle toestellen. De sport/gymmiddag werd druk bezocht, want het was een komen en gaan van kinderen en ouders.