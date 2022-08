Kermis 2022: wat komt er allemaal?

Zowel in Edam als in Volendam zal de draaikermis dit jaar op de vertrouwde locaties opgebouwd worden. In Edam betekent dit dat de attracties op de Kaasmarkt, de Dam en de Baanstraat komen te staan en in Volendam in de Zeestraat, op het AMVO-terrein en op het Europaplein

Vorig jaar was er nog sprake om een deel Julianaweg beschikbaar te stellen voor kermisattracties, maar vanwege de afwezigheid van een grote attractie zal dit in 2022 niet nodig zijn. Wel worden de attracties op het AMVO-terrein anders ingedeeld dan men gewend is. Om een soort loopcirkel te creëren worden onder meer de botsauto’s en de ‘Jumper’ een stuk opgeschoven. Zo houdt het publiek te allen tijde aan beide kanten attracties. Het reuzenrad zal in het hart van het Europaplein komen te staan.

‘Volwassenvertier’

Vanwege veiligheidsoverwegingen wordt wel bevestigd dat het ‘volwassenvertier’ niet meer als voorheen zal worden. Zoals in 2021 al gepland werd zullen de festiviteiten verspreid worden over de bestaande horeca en de kermistenten op het Slobbeland én het Marinapark. Vanwege de grote aantrekkingskracht van de Volendammer kermis kan de veiligheid alleen gewaarborgd worden wanneer de vele duizenden bezoekers verspreid worden over de verschillende terreinen.

Hieronder een lijst met de aanwezige attracties en kramen in Volendam:

- Mini-race

- Break Dance Power Dancer

- Aqua blasta

- Zweefmolen

- Churros

- Rotalet

- Pink date

- Pusher plaza

- Bootjesmolen

- Loempia’s

- IJsverkoop

- Grijpkranen

- Suikerspin & popcorn

- Draaimolen

- Vuilnisemmerspel

- Boobytrap hotel en chips

- Skee-ball

- Kip

- Baby-flug

- Plates

- Gebakkramen 1

- Mad Mill

- Mega Slide

- Power Surge

- Pijl en boog schieten

- Bussensport

- Sperensport

- Power Polyp

- Glücks Prinz

- Reis door Toverland

- Febo

- Teacups

- Cake Walk

- Jumper Jumper

- Poffertjes

- Nougat-suikerkraam

- Schwenkgrill

- Hell Raiders Booster

- Blasta

- Balloon

- Spookhuis Thriller

- Ballenfontein

- Derby

- Glazen doolhof

- Schwenkgrill

- Autoscooter

- Foto-schietsalon

- Kop van Jut

- Miami trip

- Visverkoop

- Patat en snacks

Attracties en kramen in Edam:

- Buggy

- Voetbalspel

- Zweeftoren

- Hell Raiders Booster

- Eendjes vangen

- Hamburgers

- Loempia’s

- IJsverkoop

- Grijpkranen

- Suikerspin & popcorn

- Draaimolen

- Vuilnisemmerspel

- Boobytrap hotel en chips

- Skee-ball

- Autoscooter

- Pusher plaza

- Foto-schietsalon

- Kop van Jut

- Miami trip

Baanstraat Edam.

Conijnstraat Volendam.

Damplein Edam.

Europaplein en Zeestraat in Volendam.

Julianaweg en AMVO-terrein in Volendam.

Kaasmarkt Edam.