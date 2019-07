Kermis Edam-Volendam 2019

Een ritje in de botsauto’s, een beertje schieten en achteraf genieten van lekkere oliebollen of suikerspinnen. Dat is kermis vieren in Edam-Volendam!

Kermis Volendam

De kermis van Volendam zal doorgaan van 6 september tot en met 9 september 2019. De attracties zullen van vrijdag tot en met zondag open zijn van 14:00 tot 02:00 uur en op maandag van 12:00 tot 00:00 uur. Alle kraampjes en attracties zullen klaarstaan in het oude centrum van Volendam op het Amvo-terrein, Europaplein, de Zeestraat, C.J. Conijnstraat en de Jozefstraat.

Voor klein vermaak liggen de maximumprijzen op 1,20 euro en voor groot vermaak op 2,00 euro met uitzondering van een aantal grotere attracties. Op maandag is er op de Edammerweg een gezellige markt die van start gaat om 10:00 uur.

Op de kermis van Volendam kun je plezier beleven op allerlei leuke attracties zoals de Jumper, de Grand Canyon en de Booster Maxxx. In een casino kun je geld winnen terwijl je geniet van de beste poker en roulette ervaringen, maar ook op de kermis kun je een gokje wagen in het Luna Park waar je kan proberen om zoveel mogelijk munten te scoren. Ook dit jaar kun je weer een ritje maken in het reuzenrad van Jan Lamberink en voor de allerkleinsten zijn er de Teacups en de prachtige Bootjesmolen.

Een kermis zorgt doorgaans voor veel prikkels door het lawaai, flitsende lichten, geuren en kleuren. Mensen met ADHD, autisme, epilepsie en hooggevoeligheid kunnen hier hinder van ondervinden. Vandaar dat de kermis in Volendam op zaterdag- en zondagnamiddag tussen 12:00 en 14:00 uur prikkelarm wordt gemaakt. Dit betekent dat er tijdens de kermis geen felle lichten zullen zijn, de muziek wordt zachter of helemaal uitgezet en de attracties draaien mogelijk minder snel. De bezoekers zullen eveneens ook de mogelijkheid krijgen om op gewenste tijdstippen in en uit de attracties te stappen.

Kermis Edam

De kermis van Edam zal plaatsvinden van 29 augustus tot en met 1 september 2019. Iedereen is welkom van 14:00 tot 02:00 uur op het Damplein, de Baanstraat en de Kaasmarkt. De prijzen worden zo laag mogelijk gehouden met maximum ritprijzen voor klein vermaak tot 1,20 euro en voor groot vermaak tot 2,00 euro.

Je kunt genieten van attracties zoals de Hell Raiders, de Miami Trip, de Europe Flyer en het Boobytrap Hotel.

Om de kermis extra sfeervol te maken worden er een aantal bijkomende evenementen georganiseerd. Op donderdag zal er een loopwedstrijd doorgaan die van start gaat om 19:00 vanaf de Eilandsgracht. De touwtrekwedstrijd vangt aan op zondag om 12:00 op de Kaasmarktparkeerplaats.