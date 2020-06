Kermissen in Edam en Volendam gaan niet door

Het zal voor velen geen verrassing zijn. De kermissen van Volendam en Edam gaan dit jaar niet door. Dat heeft het college na overleg met de veiligheidsregio (gezondheidszorg, politie en brandweer) vandaag besloten. Het risico voor de volksgezondheid en voor lokale economie bij een uitbraak van het virus is, ondanks de recente versoepelingen, te groot. Ook de kermisbonden en de lokale horeca steunen de gemeente in haar besluit.

Alle uitvoerbare scenario’s bekeken

Het college heeft alle scenario’s, die voor de gemeente uitvoerbaar kunnen zijn, bekeken. Variërend van het inrichten van een evenemententerrein tot bijna letterlijk een hek om de gemeente en vooraf iedereen testen. In al deze scenario’s blijft het zo dat niet te garanderen is dat er niemand is die het virus bij zich draagt. In het ergste scenario zou dit een ‘superverspreider’ kunnen worden met alle gevolgen van dien.

Economische gevolgen

Los van het besmettingsgevaar voor de bezoekers en kwetsbare groepen zijn ook de economische gevolgen bij een eventuele uitbraak van het virus in de gemeente desastreus voor de lokale ondernemers. Een scenario waarbij de gemeente opnieuw in lockdown moet, de horeca weer haar deuren weer moet sluiten, de winkels de regels moeten aanscherpen en er allerlei andere maatregelen weer uit de kast moeten worden gehaald, is ongewenst. In het belang van iedereen is voorkomen echt beter dan genezen.

Voetbal

Rond dezelfde tijd, begin september, gaat het betaalde voetbal in de gemeente ook weer van start. Met publiek in het stadion in een 1,5 meter opzet. Daar mag niet worden gezongen, gejuicht, geschreeuwd en feestgevierd door de bezoekers van de wedstrijd. Ook met dit in gedachte is het tegelijkertijd houden van een groot kermisfeest niet reëel.

Laatste moment

Het gemeentebestuur heeft tot het laatste moment gewacht met het besluit tot afgelasten. Dit in de hoop dat de versoepelingen, die woensdag 24 juni jl. zijn aangekondigd, een opening zouden bieden om de kermissen in de gemeente toch in een bepaalde vorm door te kunnen laten gaan. Maar het houden van een dergelijk groot evenement in de regio in wat voor vorm dan ook en met toepassing van de nodige Corona-maatregelen (1,5 meter) is niet haalbaar. Iets dat ook landelijk een probleem is.