Kick Off van project Oude Meesters in PX

Woensdagmiddag vond in PX de kick off plaats van het project Oude Meesters in Edam-Volendam. Onze gemeente wordt zo een Age Friendly Cultural City. Van het Fonds Cultuurparticipatie is er een subsidie gekomen om dit project op te zetten.

Kunst en cultuur is een middel om kwetsbare inwoners te stimuleren zo lang mogelijk mee te laten doen, zich te ontwikkelen en te participeren in de maatschappij. Dat kan met kunst/cultuur. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Het moet blijvend zijn en integreren in de samenleving. Er waren toespraken van Jera van Gelder, wethouder Vincent Tuijp en Sijmen Tol droeg twee gedichten op. Namens de gemeente is Anke Kusters-Steinmann de projectleider. Verenigingen, organisaties, stichtingen, kunstenaars, etc. gaan er nu mee aan de slag.