Kids Zomerkamp van start gegaan

Voor de eerste keer wordt door sportschool B-Active voor de kinderen van 8 tot 12 jaar het Kids Zomerkamp georganiseerd. Nieuwe dingen ontdekken op fysiek, mentaal maar ook sociaal vlak, en dat onder toeziend oog van professionele begeleiders.

Dat is de achterliggende gedachte van het Kids Zomerkamp. Het betekent 3 of 5 dagen vermaak voor iedereen. Dit evenement is opgezet door Brian van der Leest. Op verschillende locaties vinden de sportieve en speelse spelletjes plaats.

Het was eigenlijk de bedoeling om de sportactiviteiten buiten te doen, maar omdat het maandag bij de start van het kamp, regenachtig weer was, werd naar sporthal Opperdam uitgeweken. Er is veel animo voor want liefst 400 jongens en meiden hebben zich ervoor opgegeven.