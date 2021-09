Feestelijk programma in alle vestigingen Bibliotheek Waterland

Kinderboekenweek in de Bibliotheek!

Op woensdag 6 oktober start de jaarlijkse Kinderboekenweek. Naast het landelijk programma biedt Bibliotheek Waterland dit jaar een uitgebreid feestprogramma in elke vestiging. Uiteraard is deelname voor alle kinderen gratis en… je krijgt bij binnenkomst een lekkere versgebakken stroopwafel of een bijzonder ijsje!

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘Worden wat je wil.’ Samen met de kinderen ontdekken we diverse beroepen. In onze vestigingen maak je kennis met een boswachter, circusartiest, wetenschapper én een reptielendeskundige!

Er is voor tieners een workshop in Purmerend met rapper en talentcoach Rivelino Rigters over het maken van keuzes voor de toekomst (6 oktober).

Reptielendeskundige Sterrin Smalbrugge vertelt op 6 oktober in Edam en op 10 oktober in Purmerend, alles over de Texaanse padhagedis en zijn familie. Deze Knappe Koppen Lezing is speciaal voor nieuwsgierige kids van 7 tot 10 jaar.

Op 9 oktober staat de Circusartiest centraal in Volendam en op 16 oktober gaat het eindelijk, echt gebeuren: De opening van het OntdekLAB in Volendam!

Het gloednieuwe Ontdeklab van Bibliotheek Waterland wordt als eerste ingezet in Volendam. Op zaterdag 16 oktober is er een feestelijke opening in de Bibliotheek met pannenkoeken uit de 3D- printer, leuke activiteiten en workshops. In het Ontdeklab maak je kennis met diverse digitale technieken zoals het programmeren van een robot en het werken met een VR-bril.

Het Ontdeklab biedt een programma voor jong en oud. Het complete programma staat op de website van de Bibliotheek.

Het complete programma van de Kinderboekenweek is te vinden op www.bibliotheekwaterland.nl/kbw2021 (of haal de folder op in één van de bibliotheek vestigingen).