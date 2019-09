Kitesurfen tijdens laatste zomerweekend

Zaterdag kon men nabij Jachthaven Galgenveld in Edam boven het Markermeer een tiental kleurrijke zeilen van kitesurfers zien. Het was die middag uitgelezen kitesurfweer met een stralend zonnetje aan de hemel en een harde wind.

Nabij het schelpenstrand hier is het een ideale plaats om te surfen. Het water is er ondiep, dus kan men er gemakkelijk op de surfplanken stappen. Boven de golven werden door de kitesurfers spectaculaire capriolen uitgevoerd. Met name Peter Groot (van Topsy Fashion) liet enkele salto’s hoog in de lucht zien.

Meegedragen door de wind werden hoge sprongen gemaakt. Soms konden de surfers maar met moeite de zeilen in bedwang houden. De wandelaars hadden vanaf de Zeedijk een mooi uitzicht op de kitesurfers op het Markermeer.