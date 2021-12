Bedrijf in Beeld

Koelcombi Volendam voorziet in koeltechniek & airconditioning

In de zomer van dit jaar hebben Dick en Frank Hansen de handen ineen geslagen met Jan Doodeman. Het resultaat: Koelcombi Volendam, koeltechniek & airconditioning. Samen beschikken de mannen over tientallen jaren ervaring in de koeltechniek. Vader en zoon Dick en Frank Hansen hebben de afgelopen jaren een flinke reputatie opgebouwd onder de vlag van Airco & Elektra. En Jan Doodeman heeft na zeven jaar in de horecakoeltechniek maar liefst 21 jaar in de industriële koeltechniek gewerkt. Gevestigd in het dorp dat bekend staat om de vele vishandelaren, komt de oprichting van Koelcombi Volendam niet uit de lucht vallen.

Door Kevin Mooijer





,,Met Koelcombi Volendam zijn we in de gelegenheid om aan de grote vraag naar professionele koel- en vriesinstallaties te voldoen”, begint Dick Hansen. ,,Veel bedrijven in de gemeente – of het nu om horeca, (mobiele) winkels, of bijvoorbeeld groothandels gaat – werken met koel- en vriesinstallaties. En alle woningen en bedrijfs- en kantoorpanden hebben behoefte aan klimaatsystemen. Koelcombi Volendam is opgericht om in die behoefte te voorzien. We leveren en plaatsen airconditioning en warmtepompen in alle soorten en maten. Van reguliere airconditioning bij mensen thuis en VRF-systemen (een klimaatsysteem dat verschillende ruimtes verwarmen of koelen, red.) voor bedrijfs- en kantoorpanden tot complete koel- en vriesinstallaties voor bedrijven en instellingen. We opereren dus in zowel de particuliere als de zakelijke markt.”

Dick en Frank Hansen zijn in Volendam en omstreken bekend van het gerenommeerde Airco & Elektra. Samen zijn ze al jaren actief voor het gespecialiseerde elektrabedrijf. Jan Doodeman heeft een lange carrière achter de rug als koelmonteur c.q. servicespecialist. Na zeven jaar bij IJskoud in de horecakoeltechniek te hebben gewerkt, heeft hij de daaropvolgende 21 jaren bij Grenco B.V. in de industriële koeltechniek gespendeerd. Jan: ,,Ik liep al een lange tijd met de gedachten om voor mezelf te beginnen, maar vanwege persoonlijke redenen kwam het er steeds niet van. Ondanks dat er zoveel tijd voorbij ging, liet het idee mij niet los.”

,,Bovendien wist ik dat Dick wel oren zou hebben naar een samenwerking. Niet al te lang geleden besloot ik Dick en Frank dus te benaderen. Nu onze krachten gebundeld zijn in Koelcombi Volendam kunnen we de allerbeste service garanderen. Een totaalpakket zogezegd op het gebied van koeltechniek in combinatie met elektrotechniek. We vullen elkaars expertise perfect aan. Als gevolg hebben onze klanten één aanspreekpunt. En dat is waar onze grootste kracht ligt, we voeren het complete proces zelf uit; van offerteverwerking tot de levering, montage, onderhoud en nazorg, zowel op koeltechnisch als op elektrotechnisch gebied.”

Koelcombi beschikt over een gloednieuw systeem waar zowel de klant als de controlerende instantie-monteur van profiteren. ,,We werken met een digitaal bonnensysteem”, vervolgt Jan. ,,Iedere airconditioning en iedere koel- en vriesinstallatie wordt voorzien van een unieke QR-code. Deze code kan gescand worden via de speciale software en vervolgens komt de volledige onderhoudsgeschiedenis in beeld. Zoeken naar het juiste logboek of de juiste bon is dus verleden tijd.” Koelcombi is nog geen half jaar actief, maar timmert al flink aan de weg. ,,Alle benodigde vergunningen, diploma’s en certificaten zijn binnen, de agenda is al goed ingevuld en we zijn de samenwerking met verschillende bekende namen in het wereldje al aangegaan. We willen de lokale ondernemers op het hart drukken dat ze het vanaf heden niet meer buiten Volendam hoeven te zoeken als ze behoefte hebben aan koeltechniek.”

Neem voor meer informatie contact op via mail info@koelcombivolendam.nl of bel naar 06-51038766 of 06-28559490.