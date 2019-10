De zorgcirkel trekt nieuwe medewerkers aan tijdens meet & greet

Koffie, taart en een nieuwe baan

Vorige week organiseerde de Zorgcirkel en haar medewerkers een meet & greet. De inloopavond was vooral bedoeld om nieuwe collega’s aan te trekken voor de Thuiszorg. „In de regio’s Edam-Volendam, Oosthuizen en Monnickendam zijn we op dit moment hard op zoek naar ‘medewerkers huishouding’”, zegt Mellany Wagenaar, manager WMO huishouding bij de Zorgcirkel, „de afgelopen tijd zijn er namelijk flink wat aanvragen voor huishoudelijke hulp binnengekomen bij het WMO-loket van de gemeente.”

Door Leonie Veerman

In de kantine van het Sint Nicolaashof werden geïnteresseerden verwelkomd met een stuk taart en iets te drinken. Aan verschillende tafeltjes ontstonden gesprekken met verschillende medewerkers van de Zorgcirkel. De gemoedelijke sfeer is volgens Mellany typerend voor de bedrijfsvoering van de afdeling huishouding. „We stellen onszelf laagdrempelig op. We vinden het belangrijk dat onze – nieuwe - medewerkers altijd bij ons terecht kunnen met hun vragen. Omdat het werk vrij eenvoudig is, vinden we een CV niet belangrijk, maar een goede motivatie wel.”

Als medewerker huishouden kom je over de vloer bij mensen uit de wijk om hen te ondersteunen bij huishoudelijke taken. Voor mensen die nog zelfstandig wonen, maar niet alles zelf meer kunnen, doe je de boodschappen, maak je het huis schoon en maak je een praatje. Vooral dat sociale contact is voor veel cliënten van de Zorgcirkel erg belangrijk.

„Eenzaamheid is een groeiend probleem”, zegt Mellany. „Als medewerker huishouding kun je echt het verschil maken voor iemand uit je eigen regio. De Zorgcirkel is op dat vlak absoluut niet te vergelijken met een schoonmaakbedrijf. We rennen niet naar binnen om alles snel te soppen en zo snel mogelijk weer te vertrekken. We zoeken mensen die affiniteit hebben met onze cliënten, die het leuk vinden om een kop koffie met ze te drinken en ze een luisterend oor te bieden.”

Het voordeel van een baan als medewerker thuiszorg is de vrijheid, aldus Kim Schilder, HR medewerker bij de Zorgcirkel. „We bieden contracten van maximaal 24 uur en de roostering vindt plaats in overleg. Je bepaalt dus zelf wanneer en op welke tijdstippen je werkt. Dat is bijvoorbeeld ideaal voor moeders van naar school gaande kinderen.”

Naast een stuk of tien vrouwen was tijdens de Meet & Greet één man aanwezig, maar Mellany vertelt dat er in de Zorgcirkel de afgelopen jaren steeds meer mannen als medewerker huishouden aan de slag zijn gegaan: „Daarbij neemt het aantal jonge mannen ook toe. Onlangs was er in een andere regio een jongen begonnen in de huishouding. Hij was zo enthousiast over het werk, dat een week later zijn hele voetbalelftal zichzelf had aangemeld. Bovendien zijn onze cliënten, als ze eenmaal gewend zijn, erg blij met hun mannelijke huishoudhulp, ze hebben vaak net even een ander praatje en dat kan erg gezellig zijn.”

Heb jij de Meet &Greet gemist, maar wel interesse in werk als huishoudmedewerker bij de Zorgcirkel? Neem dan vrijblijvend contact op met de Zorgcirkel: 088 559 2200. Of kom tijdens kantooruren gewoon even langs in het Sint Nicolaashof. Daar is het mogelijk om al je vragen te stellen, en te solliciteren naar deze functie.