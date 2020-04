WIN Bottertjes voor Bottertjes

#KOOPLOKAAL

Er liggen nog heel veel Bottertjes thuis in de la! Bottertjes zijn nog steeds geld waard, ook in deze tijd!

Bottertjes gaan niet van hand tot hand, dus zijn een veilig betaalmiddel.

Onze Winkeliers ontvangen ze graag van u!

Ondernemend Volendam verloot t/m 10 mei Bottertjes onder alle bestede Bottertjes!

Hoe doen we dat?

Koop iets leuks of lekkers voor jezelf of een cadeautje met Bottertjes.

Schrijf vooraf jouw telefoonnummer op deze Bottertjes, zodat de winkelier geen extra handeling hoeft te verrichten.

Uit alle ingeleverde Bottertjes worden elke week prijswinnaars getrokken.

Deze Winnaars ontvangen Bottertjes voor hun Bottertjes. Dat is mooi meegenomen!

Vragen?

Kijk op www.ondernemendvolendam.nl voor meer informatie.

Geen Bottertjes meer in de la?

Koop ze dan bij de NIVO in Volendam en Tamoil in Edam.

Kom maar op met die Bottertjes! #kooplokaal.