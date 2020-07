Koopovereenkomst project Hoogstraat ondertekend

Maandag werden in het Stadskantoor de aanstaande overeenkomsten inzake de verkoop en de herontwikkeling van de projectlocatie Hoogstraat en het voormalige brandweerterrein in Edam ondertekend door de gemeente Edam-Volendam en HSB Bouw B.V.

Door de wethouders Albert Koning en Wim Runderkamp en namens HSB, directeur Camiel Honselaar, werden de contracten ondertekend. Op voortvarende wijze is na de brand op 14 november 2017 in relatief korte tijd dit bouwplan van de grond gekomen. In de meest ideale situatie start de bouw in 2021.

Het plan gaat uit van 2 appartementen, 2 seniorenwoningen en een gezinswoning op het voormalig brandweerterrein. Daarnaast bestaat het uit 3 starters-appartementen, 3 winkels en 2 atelierwoningen aan de Hoogstraat.