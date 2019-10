Kunst Kijken in Volendam geopend

Zaterdagochtend om 10.00 uur was in PX de opening van Kunst Kijken in Volendam. Alle deelnemende kunstenaars zaten bijeen en zij werden welkom geheten door Bianca Vos. Wethouder Vincent Tuijp hield een mooie toespraak en samen met Fem werd het schilderij van deze jonge kunstenares onthuld als openingshandeling.

Zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur kunnen liefhebbers van kunst, in allerlei soorten, hun hart ophalen tijdens dit kunstevenement. Werkelijk schitterende kunstwerken zijn te bewonderen op liefst zes locaties.

In PX kan men in de kelder, begane grond en 1e en 2e etage werken van plaatselijke en professionele kunstenaars bewonderen. Andere locaties zijn De Boortoren, Volendams Museum, AMVO, Restaurant De Groene, de Visafslag en art hotel Spaander. Kunst Kijken mag u niet missen! De entree is gratis.