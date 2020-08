Kunst van formaat in het Edams Museum

Geruisloos heeft het Edams Museum zijn deuren geopend voor de tentoonstelling “Kunst van formaat”. De officiële opening stond gepland voor 28 maart, en deze kon door de coronacrisis niet doorgaan.

De nieuwe expositie duurt tot 1 november 2020 en is van dinsdag t/m zondag te bezoeken. In het Edams Museum (de bovenzaal van het stadhuis aan het Damplein) is eigentijdse kunst te zien van vier aan Edam gerelateerde kunstenaars: Georg Stahl, Toon Verhoef, Hayo Riemersma en Piet Hein Eek.

De kunstwerken voldoen aan de volgende criteria: het gaat om schilderijen, om abstracten en om grote formaten. Dat geldt de vlak werkende kunstenaars Stahl, Verhoef en Riemersma. De ruimtelijke objecten van Eek zijn vanuit een verwante invalshoek gemaakt.