Lancering website Slimhuis.tech

In 2019 is het platform Slimhuis.tech gestart. Slimhuis.tech is een nieuwssite gericht op smart home producten voor je slimme huis. Ons doel is om de Nederlandse consumenten te informeren over slimme producten en daarbij de mogelijke productkeuzes in elke categorie.

In Nederland heeft meer dan de helft van de huishoudens een slimme meter, dat is ruim vier miljoen huishoudens. Daarbij hebben 2,8 miljoen huishoudens één of meerdere smart home producten in bezit. Een smart home, ook wel slim huis genoemd, is enorm populair aan het worden in Nederland, terwijl de beschikbare content over deze slimme producten vrij beperkt is. Slimhuis.tech vult dit informatieve gat op.

Bij Slimhuis.tech kan je eenvoudig zoeken naar slimme producten. Zo zijn er verschillende categorieën zoals: smart hubs, slimme speakers, robotstofzuigers en bijvoorbeeld robotmaaiers. Daarbij worden slimme producten met elkaar vergeleken en wordt de beste keuze in de categorie beschreven.

Er zijn veel verschillende termen en definities in omloop met betrekking tot smart homes. Om dit allemaal te bundelen staat er op de website van Slimhuis.tech een kennisbank. Deze kennisbank wordt iedere week uitgebreid om de grootste Smart Home Kennisbank van Nederland te worden.

Ben je benieuwd naar informatie over Smart Home producten voor je slimme huis? Bezoek onze website slimhuis.tech.