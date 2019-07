Landmacht beoefent crisisscenario met Noord-Hollandse gemeenten

De Verbindingsdienst van de Koninklijke Landmacht beoefent van 1 tot en met 5 juli in nauwe samenwerking met de brandweerkorpsen van Edam en Volendam, Zaandam en Haarlem een crisisscenario waarin langdurig de elektriciteit en de ICT-infrastructuur uitvalt.

Op het terrein van het Fort bij Edam stonden maandag verschillende legervoertuigen opgesteld en een uitzendmast. In het fort was een commandopost ingericht. In de brandweerkazernes van Purmerend en Zaandam waren verbindingsmodules opgebouwd door de militairen.

Op dinsdag bracht burgemeester Lieke Sievers een bezoek aan het Edamse fort waarin tijdens de oefening een commandopost is.