Bedrijf in Beeld

Laurie leert je zingen

Laurie Akkerman (23) is afgelopen zomer begonnen met het geven van zanglessen in Volendam. In haar eigen zangstudio nabij de Mariakerk, begeleidt zij beginners en gevorderden bij het ontwikkelen van de zangstem. Het is voor iedereen mogelijk om lessen bij haar te volgen. Ze wil mensen graag dingen bijbrengen, die zij zelf geleerd heeft. Al staat het hebben van plezier tijdens haar lessen voorop. Wat het vak zingen betreft, weet Laurie waar zij over praat. Ze heeft namelijk gestudeerd aan het Haarlems conservatorium en is daarna verder gegaan met een muziekopleiding in Londen.

Door Laurens Tol

Daar is ze uiteindelijk afgestudeerd bij ‘The British & Irish Modern Music Institute’ (BIMM). ,,Ik heb twee jaar in Londen gestudeerd. Met name om de Engelse taal vloeiend te leren spreken. Dit is belangrijk bij het zingen. Je leert om accentloos de taal te gebruiken. Tijdens mijn studie heb ik bij veel verschillende docenten lessen gevolgd. Elke leraar is anders en daarom steek je van iedereen wel wat op. Deze kennis komt nu weer van pas bij het lesgeven”, vertelt Laurie.

Volgens Laurie kan het volgen van zangles nuttig zijn voor iedereen die zingt. ,,Je stembanden zijn heel gevoelig en een soort spieren die je moet trainen. Het is belangrijk om hier goed mee om te gaan. Ik geef mijn leerlingen technieken om dit te bereiken. Niet alleen beginnende zangers of zangeressen kunnen hier wat aan hebben. Ook voor gevorderde mensen kan er een wereld opengaan. Als je met een goede techniek zingt, ben je niet meer je stem kwijt na een optreden.”

Tijdens haar lessen wordt er vooral veel muziek gemaakt. ,,Mijn leerlingen mogen zelf de liedjes kiezen die ze willen zingen. Ik begeleid ze daarbij met een piano of gitaar. Het is voor mij belangrijk dat mensen nummers zingen die ze heel leuk vinden. Als we langer bezig zijn, kan ik zelf ook wel muziek aanreiken die leerlingen misschien verder kan helpen. Zingen onder begeleiding kan voor alle mensen leuk zijn. Of je nu jong, oud, man of vrouw bent, iedereen is welkom bij mij.”

Drempel

Laurie kan ook mensen een drempel over helpen. ,,Veel Volendammers kunnen volgens mij wel zingen. Misschien moeten sommigen van hen een zetje krijgen om er iets mee te gaan doen. Daar kan ik ook bij helpen. Iedereen heeft een eigen, unieke zangstem. Ik kan helpen om deze te ontdekken en te leren gebruiken. Het valt mij op dat weinig mannen in het openbaar zingen. Dat is jammer, want ik denk dat veel van hen wel goed kunnen zingen. Het is alleen een kwestie van de stap zetten om er iets mee te gaan doen. Je kunt er eindeloos veel plezier aan beleven.”

Laurie heeft al de nodige ervaring opgedaan als zangdocent. ,,In mijn nieuwe zangpraktijk heb ik al aardig wat leerlingen. In het verleden heb ik ook regelmatig gewerkt bij muziekscholen. Ik heb dus al best veel mensen lesgegeven. Daardoor weet ik ongeveer wat wel en niet werkt. Volgens mij kan ik leerlingen een hoop bijbrengen. Als docent heb ik aardig wat ervaring en heb daarnaast zo’n zes jaar gestudeerd. Dit kan het verschil maken bij het lesgeven.”

Gezelliger

Het is bij Laurie ook mogelijk om in groepen van twee of drie mensen les te krijgen. ,,Voor sommige mensen is dit fijner. Het is misschien ook gezelliger om samen met anderen te zingen. Les volgen in groepen is ook voordeliger. De normale kosten kunnen dan namelijk onder meerdere mensen worden verdeeld. Als je als zanger of zangeres echt stappen wilt zetten, zou ik wel aanbevelen om privéles te nemen. Daarbij kun je wat meer aan details werken.”

Mensen die interesse hebben in zangles, kunnen op verschillende manieren met Laurie in contact komen. ,,Ik ben te bereiken via het e-mailadres: lauriezangles@hotmail.com en op 0612290003. Op Facebook ben ik te vinden onder de naam ‘Laurieakkermanzangles’ en op Instagram met ‘lauriezangles’. Het is ook mogelijk om het eens te proberen. Je zit niet meteen voor langere tijd aan de lessen vast. De lessen zijn laagdrempelig, dus mensen hoeven er absoluut niet tegenop te zien. Ik zou zeggen: kom langs, probeer het eens en merk hoeveel voldoening zangles je kan geven. Er loopt een actie: 10 lessen + 1 les gratis!”