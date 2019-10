Leerlingen Triade maakten tuinbanken voor Meermin

In de voortuin van verzorgingshuis De Meermin in Edam zijn drie steigerhouten tuinbanken geplaatst. Hierop kunnen de bewoners, verplegend personeel en bezoekers – als de zon schijnt – lekker beschut zitten.

De drie banken zijn door leerlingen van S.G. De Triade gemaakt in het timmerlokaal van de school. Met deze geste is men bij De Meermin heel blij. Ook de muur van de binnentuin is door de Triade-leerlingen mooi aangekleed.

Eerder al waren er fraaie vogelhuisjes in de binnentuin neergezet, die eveneens door De Triade beschikbaar zijn gesteld.