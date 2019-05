Advertorial

Lekker in je vel met ‘Natuurlijk Wel!’

‘Natuurlijk Wel’ is een samenwerkingsverband van een diëtiste, een orthomoleculair therapeut/acupuncturiste, een natuurgeneeskundig therapeut/verloskundige, en een gespecialiseerde drogiste.

Gezamenlijk hebben ze 75 jaar ervaring op het gebied van voeding en leefstijl en dagelijks zien ze dat stress en verkeerde voedingskeuzen hun sporen achterlaten op het welzijn van mensen.

Daarom willen ze met een andere aanpak en met unieke* natuurproducten een laagdrempelige ondersteuning en professionele begeleiding aanbieden voor een aantrekkelijk tarief. Zodat je je leven elke dag een gezonde impuls kunt geven en je lichamelijke conditie sterk verbetert.

Herken je jezelf in de onderstaande klachten?:

• Futloosheid/altijd moe zijn

• Slaperig/sterke vermoeidheid na de maaltijd

• Hongeraanvallen tussen de maaltijden door

• Extra vetopslag in de buikstreek

• Droge mond (veel dorst)

• Duizeligheid of mist in het hoofd(onhelder gevoel)

• Hunkering naar veel zoet(o.a. chocola), zout en vet /cravings

• Veel moeite met afvallen

• Appelvormig figuur

• Acne

• Kleine huidgezwellen/wratjes

• Obstipatie

• Hoge ontstekingsgevoeligheid (ook tandvleesontsteking)

Als enkele klachten voor jou van toepassing zijn, is de kans groot dat je mogelijk een verhoogd risico hebt op het ontwikkelen van een stofwisselingsstoornis zoals onder andere diabetes type 2 (bovenstaande symptomen hebben allemaal betrekking op deze aandoening), een ontregelde hormoonhuis houding of een verzwakte afweer.

Wist je trouwens dat 80% van de Westerse bevolking in een voorstadium zit voor het ontwikkelen van diabetes type 2 en dat de meeste mensen deze klachten negeren?

Men teert in op de reserves – zolang het ‘goed’ gaat.

Met een minimale inspanning maximaal resultaat

Lukt ’t je om dit tegen te gaan? Natuurlijk Wel! Een van de oorzaken, die speelt bij het ontstaan van bovenstaande klachten is voeding: het eten dat we elke dag wel of niet in onze mond stoppen. Wanneer we betere keuzes maken en hierdoor ons lichaam beter gaat functioneren ga je dat op in veel opzichten van je leven merken. Vanuit onze professionele aanpak bieden we binnen 6 weken meerdere (bloed)metingen aan, zodat je duidelijk inzicht hebt in de vooruitgang van je gezondheid. Met onze unieke natuurproducten, betrokken begeleiding en deskundige adviezen ga je je binnen 6 weken al beter voelen. Dit komt meestal ook tot uitdrukking in gunstigere meetresultaten van je bloedonderzoek. Door de betere stabilisatie van je bloedsuikerspiegel steek je in een beter vel en knap je sneller op. We monitoren zorgvuldig je vooruitgang en dit geeft je in de praktijk ook vertrouwen. Het meten van de positieve resultaten sterkt ook je motivatie. Al met al krijg je een flinke boost voor het herstellen van je gezondheid. Ook mentaal kun je in de lift komen. Immers, als het ene beter gaat dan gaat het andere ook beter!

Hoe werkt onze samenwerking en wat kost het?

We beginnen met een kennismakingsgesprek, waarbij je je eigen ‘voedingsdagboek’ van 1 week al hebt ingevuld. Vervolgens meten we je bloeddruk, doen we bloedonderzoek op bloedsuiker/ HbA1C, cholesterol, en CRP ( ontstekingsindex) Deze start is een zogenaamde. ‘nulmeting’. De kosten van dit preventief medisch onderzoek bedragen # 27,50 . Dit preventief medisch onderzoek is ook te ook te declareren bij je zorgverzekeraar(afhankelijk van je polis).

Eerdere laboratoriumuitslagen zijn van harte welkom. In geval van medicijngebruik en/of medische indicaties wordt er eerst verwezen naar je huisarts en/of specialist.

Daarna start er een geheel vrijblijvend maar professioneel begeleidingstraject, waarbij eventueel ondersteuning bijvoorbeeld in de vorm van gezonde voeding of supplementen ter sprake kan komen. De eerste insteek is echter: hou het bij de basis, vermijd hoge kosten en blijf toegankelijk voor iedereen: van potentieel diabetespatiënt, volslank/zwaarlijvig iemand tot en met een frequente sporter.

De beschikbaarheid van ons team aan therapeuten, diëtiste en gespecialiseerd drogiste komen tegemoet aan de versterking van je zelf. Zo kom je beter in je vel te zitten, krijgt meer energie, vertrouwen en een blijvende motivatie om je eigen doelen na te streven én te bereiken.

*Wat is er zo uniek aan deze aanpak?

De wereld zit vol therapeuten en diëtisten. Dat weten wij als de beste. Daarom wilden wij iets bieden wat nog niet bestond. Het is voortgekomen uit de diabetes- en spijsverteringssuccessen van de bittermeloenpuree. Daar is een fijnafstemming uit ontstaan, die voor iedereen aantrekkelijk is qua smaak, dosis en investering: een bittermeloentinctuur.

Dit is een concentraat, dat zorgt voor o.a. minder ‘snaai-trek’ en hongergevoel, geen ‘suikerdip’ en het heeft zeer positieve gevolgen voor je cholesterol en insulineresistentie. Qua ingrediënten allemaal wetenschappelijk bewezen. Het is werkelijk 100% puur, zonder enige toevoegingen. Biologisch vervaardigd door een S.K.A.L.- en E.E.G. gecertificeerd bedrijf. Een flesje bittermeloentinctuur bevat 50ml. Met een onderhoudsdosis heb je al genoeg aan max. 2 ml. per dag.

De extra inzet van onze ervaren en persoonlijk toegewijde therapeuten moge duidelijk zijn: je bent in de beste handen en wij adviseren zowel de beste middelen als actieplannen. Onze missie is: het activeren van je zelfherstel en het hervinden van innerlijk evenwicht. Op een natuurlijke manier. Dat is wat wij willen. Jou inspireren om je energieker en beter te laten voelen. Al is het maar om je waarden meetbaar stabiel te krijgen en dat je niet zinkt naar nog lagere(lees: verkeerde) waarden of terugvalt in oude patronen.

Kennismaken? Natuurlijk Wel!

Wil je dus afvallen, minder moe zijn, een stabiele bloedsuikerspiegel, mindere cholesterol en ontstekingen en je eigen zelfgenezend vermogen activeren?

Ga dan ‘ns in op dit unieke, laagdrempelige, prijsaantrekkelijke en professionele samenwerkingsaanbod van ‘Natuurlijk Wel’. Let maar op, je krijgt een eigen, nieuw leven.

Wij starten met inloopafspraken op dinsdag 21 mei van 9:30 tot 12:00 uur en vrijdag 24 mei van 9:30 tot 12:00 uur (meerdere datums volgen).

LET OP!!!!……. Je kunt je hiervoor inschrijven bij Gezondheidswinkel BodyFit, Edammerweg 6 in Volendam.

Hier kun je overigens ook alvast vrijblijvend dat ‘Voedingsdagboek’ afhalen.

Je bent van harte welkom!

Info via INFO@ECZOIL.COM . Tel. 06509 915 14