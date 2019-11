Bedrijf in Beeld

L’esprit de Paris: hap voor hap naar een betere wereld

Edam is sinds juni van dit jaar een nieuwe patisserie chocolaterie rijker: L’esprit de Paris. Een naam met een dubbele betekenis: verfijnde producten zoals je die in Parijs zou verwachten, met biologische ingrediënten die bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen. “In mijn eentje kan ik de wereld niet veranderen”, zegt onderneemster Wija Hendrickx. “Maar door verantwoord te produceren en consumeren kunnen we allemaal een steentje bijdragen. Hap voor hap naar een betere wereld!”

Na een carrière in het onderwijs besloot Hendrickx om van haar passie voor patisserie en chocolade haar beroep te maken. Ze volgde haar opleiding bij The Bakery Institute in Zaandam en werkte als bedrijfsleider bij een chocolaterie in de Verskade. In de productiekeuken in Edam heeft ze de ruimte om zich volledig te storten op mooie producten. “Ik werk met biologische chocolade van de premium chocolade importeur Icam en ik ben voortdurend op zoek naar de beste biologische ingrediënten voor mijn bonbonvullingen en taarten. Zo gebruik ik boter uit de Weerribben in Overijssel, waar ik ben opgegroeid, en haal ik bloem bij Maalderij de Gouden Engel uit Alkmaar. Ik kan natuurlijk niet alles zo dichtbij vinden, maar het is voor mij belangrijk dat mijn grondstoffen met respect voor de natuur en voor de boeren worden geproduceerd.”

L’Esprit de Paris levert aan diverse chocoladewinkels in de regio, waar vooral de fraai gedecoreerde bonbons gretig aftrek vinden. “Ik kan daar veel creativiteit in kwijt”, aldus Hendrickx, “met bijzondere smaakcombinaties zoals amerenekersen met rosépepertjes die heerlijk combineert met een glas rode wijn. Ik gebruik voor mijn pure ganache 81 procent pure chocolade van een prachtige Criollo ‘single origin’ Bagua Nativo cacaoboon uit het Amazonegebied in Peru. Niet een smaak die je in elke supermarkt vindt! Als kleine producent richt ik me op hoge kwaliteit en volle smaak, geen bonbons om gedachteloos weg te werken, maar waar je van ieder hapje volop geniet.”

Om haar liefde voor chocolade te delen organiseert ze ook workshops. Op data kunnen liefhebbers terecht om zelf chocoladeletters te maken en versieren en in december staat ook een aantal workshops gepland waarin heerlijk kerstgebak wordt gemaakt. Uiteraard gaan de deelnemers met hun zelfgemaakte lekkernijen naar huis. Informatie over de workshops is te vinden op de website: lespritdeparis.nl. Aanmelden kan ook telefonisch op 06 23396758.

“Voor bedrijven maak ik gepersonaliseerde producten als relatiegeschenk of om het personeel eens te verwennen. En een workshop bonbons maken is een heerlijk bedrijfsuitje, dat ik met veel plezier en creativiteit organiseer.” Ook winkeliers en horeca-ondernemers die op zoek zijn naar bijzondere biologische producten voor hun klanten kunnen bij l’Esprit de Paris terecht. “Steeds meer mensen kiezen voor verantwoorde producten. Ik heb ook heerlijke vegan taarten en bonbons die er prachtig uitzien en bijzonder lekker zijn. Als je die op de kaart hebt staan kun je je als horecagelegenheid onderscheiden, en weet je zeker dat je voor al je klanten iets lekkers in huis hebt.”

Meer informatie over l’Esprit de Paris is te vinden op lespritdeparis.nl of mail naar info@lespritdeparis.nl.

Foto 1: Wija Hendrickx in de keuken, Pietjes van biologische chocolade klaar voor een klant in Zaandam

Foto 2: Bonbons

Foto 3: Bedrijfsgeschenk maar ook leuk voor in de winkel: kaasplakjes van witte chocolade.

Foto 4: Workshop schuimtaart maken

Foto 5: Veganworteltaart.