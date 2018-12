Lessons and Carols van de Nicolaascantorij

Zondagmiddag om 17.00 uur werden in de Grote Kerk te Edam voor de 35e keer door de Nicolaascantorij bekende en minder bekende Carols (Engelse kerstliederen) gezongen. De kerk was sfeervol verlicht met kaarsen. In het donker, waarbij de leden van de Nicolaascantorij brandende kaarsen droegen, werd achter in de kerk als opening “Once In Royal David’s City” gezongen, waarna zingend het middenschip van de Grote Kerk betreden werd.