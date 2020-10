#kooplokaal #spaarlokaal

Lokale samenwerking leidt tot nieuw concept Grote Sinterklaasloterij

Dit voorjaar, middenin de eerste grote Corona-uitbraak ontstond bij de bestuursleden van de Ondernemersverenigingen Edam en Volendam de vraag: ‘hoe moet het straks met onze Sinterklaasactie in deze onzekere tijden?’ De Edam-Volendam in Actie Bingo was op dat moment een daverend succes. Samenwerkingen tussen vele lokale ondernemers werden opnieuw uitgevonden. De horeca en plaatselijke ondernemers werden massaal gesteund met dit initiatief.

Enkele bestuursleden zochten contact met het team van Edam-Volendam in Actie om te sparren over mogelijkheden om de Grote Sinterklaasloterij te digitaliseren en daarmee ook ‘corona-proof’ te maken. Martin de Boer bracht de ondernemersverenigingen daarop in contact met Piggy. Piggy biedt al jaren een bewezen effectief digitaal spaarsysteem aan ondernemers in binnen- en buitenland. Samen met Martin zijn onderhandelingen gevoerd met Piggy om dit systeem geschikt te maken voor De Grote Sinterklaasloterij en in de toekomst ook voor andere acties.

Investering in tablets en houders

De volgende uitdaging was de aanschaf van meer dan 125 tablets en tablethouders.

Een behoorlijke investering waarbij niet over één nacht ijs is gegaan. In overleg met Smile Computers is gekozen voor de relatief voordelige Lenovo tablet, die vóór aanschaf door ons is getest. Smile Computers heeft deze tablets kunnen leveren voor een scherpe prijs. Met de hulp van gewaardeerde sponsoren waaronder hoofdsponsor NIVO hebben wij deze investering voor de toekomst kunnen doen.

Gebruiksgemak en een mooie presentatie van het systeem zijn belangrijk voor het succes van de actie. De zoektocht naar een geschikte en betaalbare tablethouder bleek echter lastig. Edwin Schokker en Albert Molenaar gingen daarom langs bij Johan en Cor Kwakman van Tol Plaatwerk. Zij verleenden direct hun medewerking en gaven technisch adviseurs Julius Mooijer en Sanne Bouwes de opdracht een gebruiksvriendelijke en betaalbare houder te ontwerpen. Al binnen een week kon Tol Plaatwerk een prototype leveren, vakwerk! De ruim 125 tablets en houders staan inmiddels klaar voor uitlevering aan de deelnemers.

Sinterklaastraditie meer dan ooit belangrijk

De decembermaand is traditiegetrouw heel belangrijk voor veel ondernemers. De huidige situatie omtrent het Coronavirus levert veel beperkingen op, vooral op het sociale vlak. En dat terwijl iedereen juist in deze donkere maanden snakt naar een beetje gezelligheid. Onzekerheid ontstond over het Sinterklaasfeest: komt er wel een intocht? Kan Sinterklaas wel op bezoek komen? Uitdagingen voor ondernemers, maar ook voor de leden van het Sint Nicolaascomité, die zich al maanden van tevoren belangeloos inzetten om het Sinterklaasfeest in Edam-Volendam te organiseren.

De ondernemersverenigingen zijn daarom ontzettend blij dat het Sint Nicolaascomité onze actie ondersteunt! Dankzij de inspanningen van o.a. Edwin Boelsz zullen Sinterklaas en Pieten én Jenny Smit straks hun opwachting maken in de Grote Prijzentrekkingen van de Grote Sinterklaasloterij. Johan Veerman zorgt er vervolgens voor dat de Grote Prijzentrekkingen straks zowel via de LOVE als op social media te volgen zijn. Sinterklaas komt bij u thuis met de Grote Sinterklaasloterij!

Grafisch Goed tekent al jaren voor het grafisch ontwerp van het papierwerk rondom de Grote Sinterklaasloterij. Ook zij stonden voor een uitdaging: geen papieren loten maar een digitale prijzentrekking! Of ze dat ook konden regelen. Flexibel als Gerard en Petra zijn, hebben zij dit natuurlijk ook geregeld!

Na een paar spannende maanden met behoorlijk wat inspanningen kunnen we nu zeggen dat we dit samen toch maar mooi voor mekaar hebben gekregen.

Last but not least doen meer dan 100 ondernemers in Edam en Volendam mee aan de vernieuwde Grote Sinterklaasloterij. Daar doen we het uiteindelijk voor!

Voor ondernemers door ondernemers, voor een feestelijke decembermaand.

De Grote Sinterklaasloterij start op maandag 2 november

Lees meer over de Grote Sinterklaasloterij op www.grotesinterklaasloterij.nl

Op de foto: v.l.n.r.: Gerard Günther, Johan Kwakman, Martin de Boer, Sanne Bouwes, Julius Mooijer, Johan Bank, Edwin Boelsz, Albert Molenaar