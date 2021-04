Ideaal cadeau voor Moederdag en Communie-albums

Look a book bestaat een jaar

,,Voor mij is het een jaar met mooie kansen geworden”, zegt Janine Bond, die aan het omdenken sloeg, toen corona intrad. Als producer in de evenementenbranche kwam zij net uit ‘Vrienden van Amstel Live’, toen alles tot stilstand kwam. Ze bedacht ‘Look a book’.

Klussende weg knutselde Janine een standaard voor het foto-album van haar zoontje in elkaar. Daar kreeg ze positieve reacties op én aanvragen. De Volendamse lanceerde Look a book en kon de bestellingen niet aan. ,,Ons hele huis was Look a book en lag vol met onderdelen. Daarom heb ik het uitbesteed aan het decorbedrijf dat ik kende van Vrienden van Amstel Live. Dat geeft de mogelijkheid om snel te leveren en het biedt ook flexibiliteit. Andere kleuren, een logo er in of een tekst, het kan allemaal op maat worden gemaakt. Zodoende variëren de aanvragen van iemand voor zijn/haar moeder of een vriendin, tot bedrijven die er meer dan honderd voor het personeel of als relatiegeschenk laten vervaardigen.”

,,Het is een supercompliment als je merkt dat mensen de boekenstandaard voor zichzelf bestellen en het even later nog eens doen om het als cadeau te geven. Het is voor Moederdag een ideaal cadeau, als ook met het oog op de Heilige Communie-albums die deze weken door vele gezinnen wordt gemaakt.”

Via de site is er 10% korting met kortingscode VOLENDAM. ,,Dan breng ik het zelf langs.”

www.look-a-book.com

Een vraag of opmerking? Janine@look-a-book.com