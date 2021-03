‘Mensen moeten het gevoel van thuiskomen krijgen’

Lopers Company hoopt op ‘clubhuisgevoel’

Vandaag opent Lopers Company in Purmerend haar deuren. Het is vanaf nu mogelijk om op afspraak langs te komen bij de nieuwe speciaalzaak voor hardlopers en wandelaars. De winkel heeft een uitgebreid assortiment aan schoenen, kleding en accessoires in huis. Initiatiefnemers Jeffrey van der Park en Robert Teunisse beschikken over jarenlange ervaring in het adviseren van sporters. Zij zouden graag zien dat Lopers Company naast het verkopen van producten een soort clubhuis wordt. Het verstrekken van trainingsschema’s, looptrainingen en het verrichten van loopanalyses behoort tot de extra service die men gaat bieden.

Door Laurens Tol





,,De winkel is heel mooi geworden. We hebben er zin in”, vertelt Jeffrey op een vrijdag met ideale omstandigheden voor een rondje hardlopen. ,,Natuurlijk waren we liever volledig opengegaan zonder afspraken te hoeven maken, maar het is nu eenmaal even niet anders. We gaan er gewoon voor.”

Jeffrey ging de laatste tijd al bij sporters aan huis langs met zijn producten en om analyses te maken. Nu winkelen op afspraak weer mogelijk is, kan hij zijn assortiment beter presenteren. Aan de Purmerendse Peperstraat kan eenieder nu terecht. Lopers Company is gevestigd nabij de Nicolaaskerk in het stadscentrum. ,,Het is een hartstikke gunstig punt waar we mooie loopanalyses kunnen maken. Op 1 januari kregen we de sleutel van het pand. Soms was het best wel een gepuzzel met verbouwen, omdat de bouwmarkten dicht waren. We hebben echt zes weken lang volle bak gewerkt. Wat we in deze tijd deden, is echt heel gaaf. De stijl is industrieel met houtkleurige accenten. De winkel heeft een fraaie uitstraling gekregen.”

Volgens Jeffrey is lopen en bewegen heel belangrijk, zeker in deze tijd. Hardlopen hoeft niet per se, wandelen is ook goed. Wandelaars kunnen eveneens terecht bij Lopers Company. ,,We richten ons voor het grootste deel op hardlopen. Maar we zetten ook in op de wandelaar. Daarom verkopen we tevens wandelschoenen- en kleding. We willen graag dat mensen gaan bewegen. Hardlopen of wandelen kan daarbij een goede combinatie zijn met trainen in een sportschool. Een marathon lopen hoeft echt niet. Al is het maar vijf kilometer, dan ben je toch even buiten en doe je zoveel positieve energie op.”

Geïnteresseerden die bij de nieuwe Purmerendse winkel langs willen komen, kunnen een gedegen advies verwachten. Jeffrey werkte ruim tien jaar in verschillende hardloopspeciaalzaken. ,,Ik heb bij meerdere vestigingen van Runners World gewerkt. Daar deed ik veel ervaring op. En ook maakt het verschil dat ik zelf graag loop, durf ik wel te zeggen. Ik heb altijd wel op niveau gelopen op de atletiekbaan. De middellange afstanden liggen mij persoonlijk het beste. Daardoor weet ik hoe het is om topsport te bedrijven. Ik vind het een uitdaging om dit te vertalen naar een goed advies voor mensen die bij mij in de winkel komen. Daarbij geniet ik ervan als ik degenen die ik adviseerde, langzaam zie verbeteren. Als iemand voor het eerst vijf kilometer loopt, dan vind ik dat even knap als iemand die aan topsport doet. Ik vind het mooi om mensen te begeleiden.”

Die begeleiding hoeft wat Jeffrey betreft niet op te houden bij een advies voor een hardloopschoen. Hij vindt het sociale aspect belangrijk bij zijn nieuwe winkel. ,,We willen een soort clubhuis zijn. We willen tegen mensen zeggen: kom lekker met ons trainen. Daarbij vragen we: heb je techniek-dingetjes of blessures? Ik ga gerust een uurtje met iemand hardlopen. Verder werken we samen met de fysiotherapeut in de buurt, die werkt aan het herstel van sporters. Over looptechniek kunnen we ook tips geven. Het kopje koffie erbij maakt het clubhuisgevoel compleet. Mensen moeten het gevoel van thuiskomen krijgen.”

,,De schoen maakt verschil, daar geloven we in”, maakt Jeffrey duidelijk. Lopers Company neemt de tijd om te zien wat schoeisel doet bij een klant. Dit is onderdeel van een complete loopanalyse die bij de prijs van een nieuwe schoen is inbegrepen. ,,We maken een analyse van de voet. Daarna gaan we een stukje lopen. Dat filmen we en aan de hand van camerabeelden kunnen we zien hoe de beweging is. Daarnaast is het mogelijk om een meter of dertig voor onze winkel te lopen, zodat de klant echt kan ervaren hoe de schoenen aanvoelen. Er is keuze uit een groot aantal merken: Asics, Brooks, Misuno, New Balance, Saucony en het nieuwe merk ‘361’. Alle bekende merken staan er dus en we zijn nog bezig om een aantal eraan toe te voegen.”

Daarnaast is er een uitgebreide keuze aan kleding en accessoires. Daartoe behoren bijvoorbeeld waterzakken voor lange-afstandshardlopers, die een groeiende populariteit genieten. Lopers Company biedt ook sportvoeding, horloges en de bekende loopsokken van het merk Falke aan. Kortom, alle accessoires die nodig zijn voor het lopen heeft men in huis.

(Hard)lopers van alle niveaus zijn welkom bij Lopers Company. Vrijblijvendheid heeft men hoog in het vaandel. Jeffrey wil dat zijn winkel toegankelijk en laagdrempelig is. Hij nam het initiatief voor de hardloopspeciaalzaak samen met Robert Teunisse. Ook hij is niet onbekend met de hardloopwereld. ,,Robert is een echte sporter, eigenlijk een triatleet. Hij kent veel mensen in het wereldje. We leiden de zaak met z’n tweeën en verder krijgen we nog een jongen erbij voor op de zaterdag. Als we wat verder open mogen, dan gaat hij meedraaien.”

Lopers uit Edam-Volendam zijn uiteraard ook van harte welkom bij Lopers Company in Purmerend. Zij kunnen contact opnemen voor een afspraak om de nieuwe winkel en haar assortiment te zien. ,,Mensen kunnen bellen of appen naar het nummer: 0651253394. Mailen is ook mogelijk. Dat kan naar het adres: purmerend@loperscompany.nl. Verder zijn wij op Facebook te volgen onder onze naam ‘Lopers Company Purmerend’. Iedereen is uitgenodigd om een afspraak te maken. De koffie zal klaar staan in onze winkel.”