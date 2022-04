LOVE-medewerkers ontvangen lintje

Maandagavond kregen enkele medewerkers van de Lokale Omroep een lintje uitgereikt door burgemeester Lieke Sievers. Het betreft vijf vrijwilligers die zowel in de bedenkende en uitvoerende rol, alsmede als opleider meer dan twintig jaar een enorme bijdrage hebben geleverd aan de LOVE en de gemeenschap.

Leendert Klein, Martin Schilder, Paul Wante ontvingen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau in de Kras-lounge van het FC Volendam-stadion. Vanwege verblijf elders ontvangen Marcel Bak en Johan Veerman de versierselen behorende bij hun onderscheiding op een later moment.