Masterclasses voor de groepen 8 op DBC

Vanwege de Coronamaatregelen kunnen er dit jaar geen Open Dagen gehouden worden op het Don Bosco College.

Om de leerlingen van de basisscholen toch kennis te laten maken met het lesaanbod op het DBC worden er in december en januari in totaal 5 “Masterclasses” gehouden voor de jongens en meiden van groep 8, die volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaan. Het zijn in totaal plm. 300 leerlingen uit Edam, Volendam en Monnickendam.

Maandag was de eerste “Masterclass”, waarbij de leerlingen vier lessen konden volgen. De kennismakingslessen waren met ‘Zorg en Horeca’, ‘Project en Maakonderwijs’, ‘Technologie’ en ‘Wetenschap’.