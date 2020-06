Matix Souvenirs vindt zichzelf opnieuw uit en lanceert samen met Cadeaukompas het ‘Holiday in Holland Pakket’

Op een industrieterrein in Edam spreken we af met Dick de Boer, mede-eigenaar van Matix Souvenirs Het bedrijf dat ruim 20 jaar geleden door Ton Klouwer Kloek en (Klein) Jaap Buijs is opgezet. Dick stond deze week in het AD en hij was te zien bij het RTL Nieuws en bij RTV-Noord-Holland. De reden van al die aandacht legt hij uit.

“Wij zijn typisch zo’n bedrijf dat doorgaans onder de radar opereert. Wij ontwerpen, produceren en leveren souvenirs en gifts voor zo’n kleine 1000 souvenir-, gift-, en museumwinkels. Dit voornamelijk in Nederland, maar ook in België, Duitsland, Polen, Denemarken, Oostenrijk en Londen. Er zijn 16 tot 18 mensen werkzaam bij Matix en we sturen zo’n 50 verschillende fabrieken aan in Azië. Een complexe operatie. Onze uiteindelijke doelgroep is de buitenlandse toerist. In de media hoorde je weinig over onze branche, als het gaat om economische schade door het Coronavirus. Totdat we vorige week ineens door allerlei media werden benaderd om iets te vertellen over ons bedrijf en onze branche. De slachtofferrol past ons niet, maar het is ontegenzeggelijk waar dat we als bedrijf behoorlijk hard geraakt worden. Wij draaien al 3 maanden geen omzet en het einde is helaas nog niet in zicht. Wanneer er weer wereldwijd toeristen naar Nederland komen, weet niemand. We zijn een gezond bedrijf en hebben echt wel wat vet op de botten, maar het is natuurlijk een hele uitdaging om het hoofd boven water te houden in deze extreme tijden. Stilzitten en afwachten is echter geen optie en daarom hebben we een nieuw concept bedacht, zodat wij onze producten toch op een leuke manier in de markt kunnen zetten.

‘Uitdagende tijden’

En omdat wij altijd geloven in samenwerken, hebben we contact gezocht met de ondernemende broers Ed (die van de Bingo) en Jan Guyt. Met hun bedrijven 100%NL Media & Partnernetwerk en Cadeaukompas, zijn we op het idee gekomen om het kerstpakket te vervroegen en deels naar de zomer te trekken. Veel mensen zullen dit jaar de vakantie in Nederland vieren. Hoe leuk is het om als bedrijf je personeel en relaties een hart onder de riem te steken met een ‘Holiday in Holland Pakket’. Juist nu is het belangrijk om even iets van je te laten horen. Stijlvolle pakketten in iedere gewenste prijsklasse met écht leuke Hollandse items voor de toerist in eigen land. En dan geen allegaartje van onbruikbare prullaria zoals mensen doorgaans denken, maar echt goede kwaliteit en helemaal in stijl: Hip in Holland. Denk hierbij o.a. aan luxe bewaarblikken met stroopwafels, leuke retro bekers in campingstijl, vintage fietsbellen, milieuvriendelijke (vouw)tassen, thermosflessen, koeltassen etc. Wij staan ook open voor speciale wensen. Cadeaukompas heeft volop ervaring met deze materie. Ook als het gaat om (individuele) verzending en het bijvoegen van een boodschap. Aan Ed is het wel besteed om een bijpassende persoonlijke tekst te schrijven.

‘Met het oog op het behoud van onze

medewerkers ben ik de schaamte voorbij:

Help ons en bestel die pakketten!’

Uiteraard hoop ik dat dit door bedrijven opgepikt gaat worden en dat ze hun personeel of relaties nu al in het zomerzonnetje willen zetten. Volendam is uniek als het gaat om het helpen en steunen van elkaar. En met het oog op het behoud van werkgelegenheid voor onze medewerkers ben ik inmiddels de schaamte voorbij. Bij deze doe ook ik een oproep aan het Volendamse bedrijfsleven: Help ons ook een beetje en bestel die pakketten.

Normaal gesproken gaan onze ideeën en ontwerpen de hele wereld over. Nu eindelijk ook eens een hit en erkenning in eigen land, haha!”

www.holidayinhollandpakket.nl