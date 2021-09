Bedrijf in Beeld

Met de juiste kennis en informatie kan iedereen succesvol beleggen in duurzame bedrijven

De meeste lezers van de Nivo hebben Loege Schilder in andere rollen voorbij zien komen. Als vermogensbeheerder of als bestuurslid van handbalvereniging Kras/Volendam en Sportkoepel. Veel mensen weten nog niet dat hij sinds maart samen met Jaap Plat en Sabine Pronk een nieuw bedrijf is begonnen: Duurzaam Beleggen Academie.





,,De Duurzaam Beleggen Academie helpt mensen die duurzaam vermogen willen opbouwen met cursussen, actuele beleggingsinformatie en aandelenanalyses. Deze informatie wordt gedeeld via ons dashboard waarmee je gemakkelijk kansrijke duurzame aandelen kunt vinden. Op die manier kan iedereen beleggen in maximaal 1 uurtje per maand.”

Loege is zelf begonnen met beleggen in de jaren ’90. ,,In die tijd gingen de beurzen snel omhoog en begonnen veel mensen met beleggen in aandelen en ook in opties. Door de stijging van de beurzen was het vrij eenvoudig om een hoog rendement te halen, maar er was weinig aandacht voor de risico’s. Dat kwam na 2000 toen de IT-bubbel barstte. De winsten draaiden in snel tempo naar verliezen.

Risicobeheer

In die tijd ging Loege ook werken op de optiebeurs, waar collega Jaap al tien jaar succesvol was als handelaar. ,,Daar leerden we dat het voorkomen of beheersen van dalingen belangrijker was voor de groei van je vermogen dan een hoog rendement. Als je vermogen namelijk 10% daalt, moet je 11% maken om het verlies goed te maken. Maar als je vermogen 50% daalt, moet je al 100% rendement halen. Als je vermogen 90% daalt, dan moet je 900% rendement halen en meestal komt het dan dus niet meer goed. In de volgende 20 jaar als vermogensbeheerder speelde risicobeheer en vermogensbehoud ook een belangrijke rol. Het rendement moet goed zijn, maar bovenal wil de klant dat zijn vermogen niet wegraakt.”

Jaap Plat is één van de andere initiatiefnemers van de Duurzaam Beleggen Academie. Jaap was vanaf 1993 ruim 24 jaar actief als professioneel handelaar in aandelen- en indexopties. Hij heeft bij verschillende bedrijven gewerkt waaronder het beursgenoteerde AOT dat later opging in Binck en heeft veel ervaring op de financiële markten. Jaap houdt dagelijks de markten in de gaten op kansen en risico’s.

De andere initiatiefnemer is Sabine Pronk. Sabine komt van oorsprong uit Oostenrijk, maar kwam jaren geleden naar Edam. Ze werkte bij onder andere bij Microsoft in de opleiding van de medewerkers. Sabine zorgt voor de kwaliteit en de verbetering van de beleggingscursussen van de academie.

,,De huidige periode lijkt op de jaren ’90. Net als destijds gaan nu ook veel mensen beleggen. Door de lage rente krimpt je vermogen op de spaarrekening. Helemaal als de inflatie en belasting wordt meegeteld. Huisjes kopen en verhuren was lang een alternatief, maar de huidige huizenprijzen en de weerstand bij de politiek maken dat minder interessant. Je komt dan al snel uit bij beleggen.”

ZZP’ers

,,Uit onderzoek van de AFM bleek dat in 2020 het aantal beleggende huishoudens is toegenomen met 17% tot 1,75 miljoen. Daarnaast gaf 12% aan in 2021 te starten met beleggen. Wij zien dit ook terug bij ons bedrijf. Vooral voor ZZP’ers is er een noodzaak om te beleggen. Voor een redelijk pensioen moet je minimaal 300.000-400.000 euro opzij zetten. Als je geen rendement maakt op je vermogen is dat voor veel mensen niet te doen. De groei van het vermogen door het beleggingsrendement zorgt dat het plaatje vaak wel haalbaar wordt.”

,,Wij merkten dat er een behoefte was bij beleggers om meer kennis op te bouwen. Als beleggers beter weten wat ze doen, dan maken ze minder fouten. Die fouten kunnen bij beleggen veel geld kosten. Daarnaast krijgen ze meer vertrouwen, waardoor ze minder snel in paniek raken en op het verkeerde moment in emotie hun aandelen verkopen. In het verleden is de beurs namelijk altijd nog hersteld van een beurscrash. Maar als je dan in paniek hebt verkocht, profiteer je niet van dat herstel.”

,,Verder helpen we mensen om hun beleggingen duurzamer in te richten. Daarbij kijken we verder dan alleen milieu en klimaat. We kijken ook naar gelijke kansen, (het voorkomen) van kinderarbeid en het tegengaan van slechte producten zoals wapens en tabak. Verder is goed ondernemingsbestuur een belangrijk onderdeel van duurzaam beleggen. Frauderende bestuurders hebben beleggers veel geld gekost.

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, is het rendement van duurzame bedrijven beter dat van niet-duurzame bedrijven. Terwijl het risico van duurzame bedrijven lager is. Daarmee snijdt het mes dus aan twee kanten. De belegger een beter rendement met minder risico en de wereld wordt een beetje mooier.”

Introductieactie

,,De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om onze kennis toegankelijk te maken voor een grote groep beleggers. Net voor de vakantie was de automatisering klaar. Nu iedereen weer aan het werk is, hebben we besloten om een grote introductieactie te doen.”

,,Deelnemers aan de introductieactie krijgen gedurende 1 maand toegang tot onze aandelen-informatie. Daarnaast geven we een online cursus die bestaat uit 3 groepslessen (wekelijks). Verdere krijgt iedere deelnemers een privé coaching sessie om persoonlijke vraagstukken zoals een beleggingsplan te bespreken. De kosten voor dit pakket zijn € 19,-. Meer informatie en voorwaarden vind je op onze website:

www.duurzaambeleggenacademie.nl/introductieactie.”