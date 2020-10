Minecraft-Build in de bibliotheek

In het kader van de Kinderboekenweek was er zaterdag in zowel de Edamse als Volendamse Bibliotheek Minecraft-Build. Met dit Event konden de deelnemers met het computerspel een stad uit de geschiedenis bouwen. De begeleiding zou verzorgd worden door Toine en Frank van Twaanlab.

Zij waren helaas verhinderd. Gelukkig kon de leiding van de bibliotheek Teun Conijn bereid vinden om zowel in Edam als in Volendam de begeleiding van dit computerspel te verzorgen. Digitaal konden de kinderen een Maya-tempel uit de tijd van de Imca’s bouwen via de iPads of laptops.

Maar ook een piramide uit de tijd van de farao’s of een hele stad uit de Romeinse tijd. Zaterdagmorgen was dit Event in Bibliotheek Edam en ’s middags in de Volendamse bieb. Er was veel animo voor en het was een zeer geslaagde activiteit.