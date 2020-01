Mobilisatie-Oorlogskruis postuum uitgereikt aan Klaas Leek

Dinsdagmiddag 14 januari werd voor de eerste keer in de gemeente Edam-Volendam het Mobilisatie-Oorlogskruis uitgereikt door burgemeester Lieke Sievers, postuum toegekend door het Ministerie van Defensie aan wijlen Klaas Leek.

Zijn dochter Margreet en schoonzoon Harm van der Laan namen het bronzen kruis in ontvangst uit handen van de burgemeester. Zij hadden deze onderscheiding aangevraagd. In het bijzijn van de zonen Jur en Jan Leek, hun echtgenotes en kleinkinderen vond de uitreiking plaats in het Vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk.

Klaas Leek ontving postuum, als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden, het Mobilisatie-Oorlogskruis. Na de uitreiking sprak Harm van der Laan een dankwoord uit namens de familie en werd een halve minuut stilte in acht genomen om Klaas Leek te herdenken.