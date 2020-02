ModeOnlyLadies is vernieuwd

Vrijdag is ModeOnlyLadies aan de Kleine Kerkstraat 11 te Edam weer open gegaan. De winkel heeft een mooie opfrisbeurt gehad en de nieuwe voorjaarscollectie hangt in de winkel. Wilma Mol heeft een nieuwe compagnon erbij gekregen en dat is haar nicht Marga Guijt. Samen gaan ze nu de damesmodezaak runnen.