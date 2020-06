De nieuwste bezienswaardigheid in de regio: Daan Nierop en zijn Chevrolet uit 1930

Monteur, specialist, ondernemer en bovenal liefhebber

Nergens gaat hij ongezien voorbij. Wanneer hij achter het stuur kruipt om een ritje door de omgeving te rijden, wordt Daan Nierop (74) van alle kanten bekeken, begroet en toegelachen. In zijn 90 jaar oude Chevrolet Universal trekt hij op straat waarschijnlijk meer aandacht dan een groep fotomodellen zou doen. De auto is in perfecte staat – voor zover dat kan voor een oldtimer – en beweegt zich door weer en wind moeiteloos voort. ,,Hij rijdt eigenlijk voor geen meter, maar dat kan je verwachten met techniek uit 1930”, lacht de Edammer.

Door Kevin Mooijer

De liefde voor (oude) auto’s werd er met de paplepel ingegoten bij Daan. Hij groeide op in een familie van automonteurs en autofanaten. ,,Mijn familie zit sinds 1910 in de auto’s. Mijn vader had een autogarage in het centrum van Edam aan de Lingerzijde en mijn broer kwam bij hem in het bedrijf werken. Ik trok mijn eigen plan.”

Door ervaring op te doen bij verschillende automerken en garages in de regio, kreeg de jonge monteur binnen een aantal jaren alle technieken onder de knie. ,,Ik heb onder meer bij Mercedes-Benz, NSU, Opel, Renault en Toyota gewerkt.” Na verloop van tijd beschikte Daan over alle benodigde kennis en ervaring om welke auto dan ook te repareren. ,,Tot de jaren 90 heb ik met veel liefde als automonteur gewerkt. Daarna werd het tijd voor een nieuw avontuur. Samen met mijn zoon nam ik de autoafdeling van de Wamo in Edam over. Dat heb ik tot mijn pensioen in 2010 gedaan en nu heeft mijn zoon de zaak volledig overgenomen.”