Kunstmaand Edam-Volendam

Museumboot De Zwerver in Edam

Na lang wachten arriveert op donderdag 7 oktober het woon- en atelierschip ‘De Zwerver’ van W.O.J. Nieuwenkamp bij scheepswerf Groot in Edam. Van 9 t/m 24 oktober is de museumboot dagelijks te bezichtigen evenals de tentoonstelling ‘Zwervend verwerf ik’ in het Edams Museum.

Foto: Sunny Gardeur.

De Zwerver is een uniek historisch woon- en atelierschip uit 1900 ontworpen door kunstenaar Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp. Tussen 1910 en 1920 was W.O.J. Nieuwenkamp woonachtig in Edam. Honderd jaar later keert De Zwerver terug naar Edam. De komst van De Zwerver naar de historische scheepswerf Groot in het hart van Edam wordt op zaterdag 9 oktober om 14.00 uur feestelijk gevierd met een optreden van het Kapiteinskoor. Zij brengen Nederlandstalige zeemansliederen ten gehore.

Van zaterdag 9 oktober t/m zondag 24 oktober worden er dagelijks gratis rondleidingen gegeven op De Zwerver. Tijdens de rondleiding kom je alles te weten over de kunstenaar en over de kunststroming en filosofie waarmee hij De Zwerver bouwde. Het woon- en atelierschip is uniek in zijn soort. Zo uniek dat er van dit type schip en van deze inrichting er maar één op de hele wereld bestaat. Voor echte liefhebbers wordt er op zondag 10 oktober om 16:00 tevens een lezing gegeven door zijn achterkleindochter. In woord en beeld neemt zij je mee in de wondere wereld van Nieuwenkamp en zijn liefde voor Edam. Wil je de kunstwerken van W.O.J. Nieuwenkamp in het echt bewonderen? Op de nieuw ingerichte bovenverdieping van het Edams Museum vind je t/m 31 oktober 20 unieke werken uit de collectie van Stichting W.O.J. Nieuwenkamp. Een mooi kans om het bezoek aan de Museumboot en het op slecht 5 minuten lopen Edams Museum met elkaar te combineren.

Benieuwd naar het hele programma van ‘De Onthulling’ of deze activiteit(en) reserveren? Ga dan snel naar de-onthulling.nl