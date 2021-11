Groots opgezette albumrelease Jordy Tuip in PX

‘Mystic matter’ is muziek voor de fijnproever

‘Mystic matter’, zo luidt de titel van het debuutalbum van muzikaal wonder Jordy Tuip (25). Op vrijdagavond 19 november viert de alleskunner zijn talent met de release van zijn eigen cd. De twaalf nummers op het album zijn stuk voor stuk eigen composities in uiteenlopende stijlen, maar hebben één ding gemeen: Jordy’s veelzijdigheid. Geef hem een stuk hout en een touw en hij krijgt er muziek uit. Op ‘Mystic matter’ haalt de Volendammer letterlijk en figuurlijk alles uit de kast, van ingenieuze zangharmonieën tot uitgedokterde gitaarsolo’s en álles daartussenin. Tijdens de albumpresentatie wordt de ‘muziek voor de fijnproever’ – zoals Jordy zijn muziek noemt – eenmalig door een weergaloze gelegenheidsformatie live gespeeld in PX.

Door Kevin Mooijer





,,Ik dacht ‘hoe cool zou het zijn als ik mijn interessegebieden progressieve rock, vocale harmonieën en akkoorden zou kunnen samenvoegen’”, begint de gitarist. ,,Vijf jaar geleden ontstond die gedachte. Ik werkte als geluidstechnicus en kwam vaak diep in de nacht pas thuis. Om het lawaai van die avond dan even te laten landen pakte ik er een speciaalbiertje bij en begon wat akkoorden op papier te zetten. Ik luisterde ontzettend veel naar Steely Dan, Yes en The Beach Boys. Die stijlen wilde ik samenvoegen tot een eigen mix.” Na verscheidene nachtelijke sessies en een respectievelijk aantal speciaalbieren werd Jordy’s werk beloond met zes complete instrumentale nummers.

,,Eigenlijk maakte ik die nummers puur om de tijd te doden en omdat ik het leuk vond. Nooit was het mijn intentie om daadwerkelijk een eigen album te maken.” Toen Jordy vorig jaar op weg naar een vakantieadres in het vliegtuig zat, werd het zaadje voor een eigen album geplant. ,,Er schoten opeens nog zes liedjes in mijn hoofd”, lacht de muzikant. ,,Ditmaal niet instrumentaal, maar juist met zang. Ik schreef de complete teksten en akkoordenschema’s op tien kilometer hoogte in mijn telefoon. Eén van die nummers bestaat zelfs uitsluitend uit zang.” En daar houdt het nog niet op met verrassingen. Het album beschikt namelijk zelfs over een heus kerstnummer.

,,En zo had ik dus twaalf nummers bij elkaar. Ik dacht eerlijk gezegd dat niemand er echt enthousiast over zou zijn, maar toen ik het aan Jan ‘de Witte’ Schilder liet horen, bleek het tegendeel. Hij reageerde enorm positief. Na een goed gesprek besloten we samen zijn studio in te duiken om mijn muziek op te gaan nemen.” Na zes maanden achter slot en grendel te hebben gezeten was ‘Mystic matter’ een feit.

,,In principe verliep het opnameproces heel vlot. Jan en ik wisten allebei precies wat we wilden, dat maakt het een stuk makkelijker. Het finetunen nam wat meer tijd in beslag. We zijn allebei nogal perfectionistisch aangelegd, ergens gauw tevreden mee zijn was er dus niet bij. Nog steeds denken we soms ‘dit hadden we tóch anders kunnen doen’, maar dat zal altijd zo blijven in ons geval. Ik ben ongelofelijk trots op het eindresultaat. Het album is een kloppend geheel. Met ieder instrument wordt een verhaal verteld. Alles loopt naadloos in elkaar over. Ik kan alleen maar hopen dat het publiek net zo enthousiast is als Jan en ik zijn.”

Zowel Jan de Witte als zijn vader Jaap zijn van grote waarde geweest voor Jordy tijdens de totstandkoming van ‘Mystic matter’. ,,Jan heeft alles opgenomen, geproduceerd en gemixt. Daarbij heeft hij me veel geadviseerd. Zonder hem had ik het zeker niet gered. En eigenlijk was Jaap ook al vanaf dag één bij het proces betrokken. Hij heeft mijn teksten hier en daar aangepast en heeft de tekst voor het kerstlied volledig herschreven. Mijn originele tekst was niet toereikend voor wat we voor ogen hadden. Jaap heeft – als koning van de songwritersscene – ontzettend geholpen met zijn kennis en ervaring.”

Als multi-instrumentalist speelt Jordy zelf het leeuwendeel van de muziek in, maar zo nu en dan wordt hij bijgestaan door collega muzikanten. ,,Tom Rutgers, Frank Heerze en Peter Steur hebben onder meer wat partijtjes ingespeeld op het album. En tijdens de albumrelease op 19 november word ik bijgestaan door een supergroep: Jan de Witte, Laurens Tol, Peter Steur, Kees Mol, Michael de Hont, Thom Heusinkveld en ikzelf vormen de band. Het voorprogramma bestaat uit niemand minder dan Sandrine en Shadee. Het belooft een epische avond met veel complex muziekgeweld te worden. Muziek voor de fijnproever. Als je liefhebber bent móet je hier bijzijn!”

Met statafels, bier en pitjes belooft de albumrelease van Jordy Tuips ‘Mystic matter’ een groot, muzikaal feest te worden. De aanvang op vrijdagavond 19 november is om 20.00 uur. Entree: € 15,-.

Na afloop zal de cd ‘Mystic matter’ te koop zijn in PX.