Neal Keijzer wint Thomas Café Beer Mile

Na een aantal jaren focussen op de Iron Man (langeafstandstriatlon), had Neal Keijzer voor dit seizoen een ander doel, namelijk het winnen van de Thomas Café Beermile en het liefst in een nieuw baanrecord.

Niet onrealistisch, aangezien hij in 2016 een luttele seconde na recordhouder Kees Karregat over de finish kwam. Met 43 deelnemers en 4 volle series, moest Neal een dik uur wachten voordat hij los kon gaan.

Vlak voor de start van de snelste serie brak ook nog eens de hemel open in het warme Edam, waardoor een elftal verzopen atleten met een blikje bier in de hand bij de startstreep stond. Bij de Beer Mile lopen de deelnemers in totaal 4 rondes en drinken voor iedere ronde een blikje bier. De regels zijn strikt, geen deelname onder de 18 en alcoholinname voor de race is niet toegestaan.