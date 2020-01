Nieuwe beschoeiing op het Bagijnenland

Vanaf de brug bij de Bierkade tot aan de Wijngaardsgracht wordt momenteel de hardhouten beschoeiing van de gracht langs de Graaf Willemstraat tegenover het Bagijnenland in Edam vernieuwd.

Om goed bij de kade te kunnen komen is een grote graafmachine op een ponton op het water geplaatst. De werkzaamheden schieten al aardig op en het ziet er naar uit dat het vernieuwen van de beschoeiing deze week nog gereed komt. Het komt er weer keurig netjes uit te zien en als het werk klaar is, is de kijk er weer voor tientallen jaren vanaf.