Nieuwe bestuur Kaaspop mikt op authentiek festivalgevoel

Een biertje in de hand, de zon aan de hemel, gezellige live muziek op drie verschillende podia in het mooie centrum van Edam, en als kers op de taart een heuse foodallee. Dit is de magische formule waar het nieuwe bestuur van Kaaspop voor gaat. Komende zaterdag is het van 13.00 tot 22.00 uur gaande in Edam. Het festival is gratis toegankelijk en biedt vermaak voor jong en oud. ,,We willen het échte festivalgevoel oproepen bij het publiek”, aldus Noortje Jonk. Kaaspop beschikt dit jaar voor het eerst over een nieuw bestuur. Luc Zuidervaart, Genno Kaandorp en Noortje Jonk maken deel uit van de verjongde organisatie. ,,Eén van onze doelstellingen is om meer samen te werken met Volendamse ondernemers en dus ook meer publiek uit Volendam te trekken.”

Door Kevin Mooijer

Kaaspop beschikt over een uniek concept. ,,Welk ander festival wordt midden in een historisch stadscentrum georganiseerd? En niet op één locatie, maar op drie”, vertelt Luc enthousiast. De podia zijn te vinden op de Kaasmarkt, de Beestenmarkt en onder de Speeltoren. De festivalterreinen zijn verbonden door de foodallee. ,,Vorig jaar hebben we voor het eerst de foodallee geïntroduceerd. Dit bleek zo’n groot succes dat we hem dit jaar hebben uitgebreid. Verschillende foodtrucks en lokale ondernemers zullen hun lekkerste specialiteiten serveren. De sfeer in de foodallee was vorig jaar geweldig, daar gaan we dit jaar weer voor.”

,,Er zullen allerlei verschillende kookstijlen aanwezig zijn; van Indonesisch tot Surinaams, van hamburgers tot salades, echt iedereen kan er zijn honger stillen.” Buiten de foodallee om zullen de drie podia omringd zijn door buitenbars. Aan food & drinks dus geen gebrek dit jaar op Kaaspop.

Muzikale ontdekkingen

Op 18 mei zullen in totaal elf acts hun kunsten vertonen op de drie verschillende podia. ,,Eén van die shows bestaat uit meerdere acts. Het PX Songwritersguild komt met zeven talentvolle singer-songwriters die op het Speeltorenpodium hun eigen liedjes zullen spelen. De overige tien optredens lopen uiteen qua stijl. Wat ze wel allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat ze vrolijke muziek spelen.”

Het open muziekfestival heeft in het verleden meerdere grote bands een podium geboden. ,,Voordat Kensington bij het grote publiek doorbrak hadden wij ze al op Kaaspop. De mensen van onze programmering hebben echt een neus voor talent”, verklaart Genno. ,,Dit jaar hebben we bijvoorbeeld de band Supermoon. Nadat we hen boekten, verkochten ze de Melkweg uit. Dat zijn natuurlijk positieve ontwikkelingen. Een ander voorbeeld is Splendid. Zij spelen op zoveel festivals in Nederland en nu staan ze ook op Kaaspop. Het is natuurlijk moeilijk om er een aantal bands uit te pikken omdat ze allemaal zorgvuldig gekozen zijn. Eén ding is echter zeker; de optredens worden geweldig!” Van 13.00 uur ’s middags tot 22.00 uur ’s avonds zal live muziek gespeeld worden op de verschillende podia.

In 2018 zocht het oude bestuur naar verjonging om de taken over te nemen. ,,Ik zag een oproep in de krant staan dat er vrijwilligers werden gezocht voor Kaaspop”, licht Luc toe. ,,Ik nam contact op met mijn vrienden en al snel besloten we dat dit ons wel lag. We waren namelijk al jaren trouwe bezoekers van het festival.” Tijdens de eerste vergadering bleek dat er meer van de vriendengroep verwacht werd dan helpen met tillen. ,,Toen kwam aan het licht dat het bestuur op zoek was naar opvolgers. Ze hebben ons vorig jaar wegwijs gemaakt en dit jaar is de eerste keer dat we Kaaspop organiseren met een nieuw, verjongd, ambitieus bestuur.”

Momenteel bestaat het bestuur uit negen jongelingen. ,,Omdat het nieuw is voor ons allemaal, zijn we nog een beetje zoekende naar wie welke taken oppakt, maar we mogen zeker trots op onszelf zijn. 18 mei staat er namelijk een geweldig festival in het centrum van Edam. Alles staat op de rit, het enige dat we niet zelf in de hand hebben, is het weer, maar ook dat lijkt goed te komen.”

Aan ideeën geen gebrek in het nieuwe bestuur. ,,We gooien allemaal onze ideeën in de groep en wat realistisch en leuk lijkt, pikken we eruit. Daar proberen we dan iets mee te doen”, aldus Noortje. ,,Wat we sowieso willen realiseren, is Kaaspop uitbreiden naar het oude niveau. Voorheen was bijvoorbeeld de Grote Kerk ook een podiumlocatie. Daarnaast lijkt het ons geweldig om de Dam erbij te betrekken.”

Aan de oudere generatie wordt ook gedacht. ,,We hebben een aantal zestigplussers gesproken en zij geven aan behoefte te hebben aan een podium met klassieke muziek. Hoe cool zou het zijn om een drijvend podium in de binnenstad van Edam te maken met daarop een klassiek ensemble?” Dit jaar heeft de organisatie ervoor gekozen om de omvang van het festival, met uitzondering van de foodallee, hetzelfde als verleden jaar te houden. ,,Nu we inmiddels acht maanden bezig zijn met de voorbereidingen van 18 mei, kunnen we ons voorzichtig gaan richten op de toekomst. Een item dat hoog op de agenda staat is Volendam meer betrekken bij Kaaspop. Het zou leuk zijn om meer muziek- en festivalliefhebbers uit het buurdorp naar ons toe te halen. Volgend jaar willen we starten met samenwerkingen in Volendam, maar uiteraard is iedereen dit jaar ook al van harte welkom!”

Kaaspop bestaat uit een organisatie van louter vrijwilligers. ,,We moeten het hebben van sponsoring, vrijwilligers, donaties en de bierverkoop. Heb je zin om je steentje bij te dragen? Neem dan contact op via vrijwilligers@kaaspop.nl