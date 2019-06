‘Ik wil benadrukken dat wij geen plannen hebben om weg te gaan uit Volendam’

Nieuwe Rabobank-directievoorzitter wil klanten beter met elkaar verbinden

Een wisseling van de wacht gaat plaatsvinden in de directie van Rabobank in regio Waterland en Omstreken. Lea Sterenborg (64) gaat na jarenlange trouwe dienst op 1 juli met pensioen. Eric Zwart (42) heeft in februari Henny Maes opgevolgd als Directievoorzitter van Rabobank Waterland. Hij wordt al sinds februari dit jaar door Lea wordt ingewerkt. Veel vaste klanten van de bank zijn daardoor al vertrouwd geraakt met het nieuwe gezicht. Aan de goede service die zij gewend zijn, verandert volgens Eric niets.

Door Laurens Tol

Uiteraard wil de opvolger ook zijn persoonlijke kwaliteiten gaan gebruiken in zijn nieuwe hoedanigheid als directievoorzitter van Rabobank.

,,Van nature ben ik erg nieuwsgierig ingesteld. Ik ben geïnteresseerd in verschillende mensen en bedrijven. Mijn persoonlijke stijl is om niet de hele dag op de bovenste verdieping van een kantoorgebouw te verblijven, maar het liefst zoveel mogelijk bij klanten aan tafel te zitten. Graag wissel ik ook met collega’s van gedachten en geloof ik in samenwerking. Door deze interactieve kwaliteiten hoop ik iets extra’s te kunnen brengen”, vertelt Eric.

Lea onderkent Erics vaardigheden. ,,Het grote kenmerk van hem is volgens mij zijn enthousiasme. Daarnaast bezit hij een sterke gedrevenheid om met mensen bezig te zijn. Hij heeft ook een bijzondere interesse voor ondernemers, die zoals bekend in grote mate vertegenwoordigd zijn in met name Volendam. De laatste tijd zijn we veel samen op pad geweest. Daarbij heb ik gezien dat het goed klikt tussen Eric en de klanten. Vandaar dat ik alle vertrouwen heb in hem”, verklaart Lea.

‘De menselijke manier

waarop Lea te werk ging,

wil ik voortzetten’

Eric is zeker niet van plan om alles te gaan veranderen bij de bank. Eric: ,,Ik vind het belangrijk dat de lijn die Lea heeft ingezet, wordt doorgetrokken. Daarmee bedoel ik dat ik de menselijke manier waarop zij te werk ging wil voortzetten. Waar ik wel graag extra op in wil zetten, zijn initiatieven om nog meer voor onze klanten te gaan betekenen. Het zou mooi zijn als we onze klanten beter met elkaar zouden kunnen verbinden.”

Onlangs is het eerste initiatief hiervoor al in gang gezet. ,,Afgelopen week heeft de eerste ‘miniMaster’ plaatsgevonden. Zakelijke klanten zijn voor dit traject uitgenodigd om kennis en ervaring met elkaar uit te kunnen wisselen. Daarnaast gaan deze ondernemers voor even terug in de schoolbanken om les te krijgen van een groep docenten. De bijeenkomsten vinden gedurende een aantal weken plaats in de avonduren.”

Aan het eind van het traject zijn de deelnemende ondernemers bijgepraat over de nieuwste kennis, ontwikkelingen en trends. Daarnaast leert men elkaar beter kennen, waarvan kan worden geprofiteerd in onderlinge zakelijke betrekkingen. ,,Dit lijkt op het vroegere ‘relatiebankieren’, maar dan in een nieuw jasje. Ten opzichte van het verleden proberen we er nu weer wat nieuws aan toe te voegen.”

Naast het sterk focussen op ondernemers, wil Eric zich met de bank meer gaan richten op innovatie. ,,Duurzaamheid is bijvoorbeeld een thema waar we als Rabobank sterk op inzetten. Door sommige bedrijven wordt dit als bedreiging gezien, maar je kunt het ook als een kans zien. Wij begeleiden graag ondernemers die de overstap willen maken naar duurzaam ondernemen. Naast het regelen van de financiering, kunnen wij deze ondernemers van goede adviezen voorzien.”

‘Er zijn hier ontzettend

veel ondernemers

ten opzichte van

andere delen

van het land’

Eric vat samen hoe de Rabobank van de toekomst er volgens hem uitziet. ,,Je kunt bij een bank komen, louter voor een zak met geld. Zo van: ‘ik heb een som geld nodig en dat wil ik graag tegen de laagste rente’. Dat is niet echt het vak waar ik voor in de wieg gelegd ben. Ik wil graag dat wij ons netwerk inzetten voor onze klanten. Wij zitten overal aan tafel wat ondernemers betreft en weten hoe de boeken eruitzien. Veel ondernemers lopen tegen dezelfde uitdagingen aan.”

Rabobank kan volgens Eric tevens een schakel vormen tussen bedrijven. ,,Doordat wij bij veel firma’s binnenkomen, weten wij goed wat er speelt. Ons omvangrijke netwerk stelt ons ook in staat om ondernemers gemakkelijker met elkaar in contact brengen. Naast het feit dat wij lokaal goed zijn ingevoerd, is Rabobank wereldwijd een grote speler. De kennis waar we daardoor over beschikken, kunnen we weer delen met lokale bedrijven.”

Eric is zeker geen nieuwkomer in de bankwereld. De van Terschelling afkomstige Rabobank-directeur heeft al ervaring opgedaan op in verschillende vestigingen door het hele land. Meer dan vier jaar werkte hij bij Rabobank Assen en Noord-Drenthe. In het westen van Nederland is hij voor de bank werkzaam geweest in Haarlem, Amsterdam en Zoetermeer. Op 1 februari is hij gestart met zijn werkzaamheden als opvolger van Lea in Waterland en Omstreken.

Voor Lea breekt er vanaf 1 juli een nieuwe fase aan in haar leven. Lea: ,,Na tien jaar gewerkt te hebben voor Rabobank in deze regio, ga ik mijn officiële taken neerleggen. Dat wil niet zeggen dat ik daarna niet meer betrokken ben bij de bank. Ik blijf wonen in Purmerend en zit in veel netwerken hier in de buurt. Op natuurlijke wijze blijf ik een soort ambassadeur van Rabobank. Het zegt ook wel iets over het bedrijf dat ik er zo over denk. We gaan hier op een goede manier met elkaar om.”

Het einde van een lange loopbaan is aanstaande. ,,Voordat ik in de regio Volendam begon te werken, heb ik acht jaar in Woudenberg gezeten. Daarvoor ben ik al actief geweest op veel andere plekken in Nederland. Naast Woudenberg heb ik gewoond in: Nijmegen, Amsterdam, Heemskerk en Zierikzee. Ik moet zeggen dat de regio waar Volendam deel van uitmaakt eruit springt in positieve zin. De mensen zijn hier direct in de communicatie. Dat past wel goed bij mij.”

Een ander uniek kenmerk van Volendam, is volgens Lea het sterk aanwezige ondernemerschap. ,,Er zijn hier ontzettend veel ondernemers ten opzichte van andere delen van het land. Het komt in het dorp ook vaak voor dat mensen een bedrijfje hebben naast een dienstverband bij een werkgever. Zoals het hier is, heb ik het nog nergens gezien. Volgens mij betekent dit dat het ondernemerschap bij de Volendammers in het bloed zit.”

‘Mensen zijn hier

enorm ijverig om

resultaten neer

te zetten’

Dit gaat gepaard met gedrevenheid. ,,Mensen zijn hier enorm ijverig om resultaten neer te zetten. Merkbaar is dit ook in de sportieve en muzikale prestaties van Volendammers. Als bank proberen we daar natuurlijk op in te spelen. Wij hebben een groep medewerkers die speciaal gericht is op het ondernemerschap hier. In Volendam wordt er ook nog meer dan op andere plaatsen met contant geld betaald. Men houdt hier langer vast aan bepaalde gewoontes.”

Bij Rabobank merkt men tevens dat persoonlijk contact met de bank in Volendam belangrijker wordt gevonden dan elders. Eric: ,,In tegenstelling tot bepaalde geruchten blijft ons kantoor daarom gewoon open. Het rumoer is waarschijnlijk ontstaan, omdat er een tijd een ‘te koop-bord’ op de gevel gestaan heeft. Wij hebben een langlopend huurcontract. Het ging slechts om de verwisseling van de pandeigenaar.”

,,Ik wil dus benadrukken dat wij helemaal geen plannen hebben om hier weg te gaan. Het gebeurt wel vaker dat een pand eigendom wordt van een andere partij. Sommige mensen hebben dit geïnterpreteerd als een aanstaande sluiting van onze vestiging. Toen het Volendamse ABN-AMRO-filiaal sloot, kwamen de geruchten in een stroomversnelling. Deze verhalen kloppen echter niet.”

Het einde van het werkende leven van Lea mag dan in zicht zijn, aan het afbouwen is ze nog niet. Lea: ,,De agenda staat op dit moment nog vol met afspraken. Mijn man adviseert mij wel om alvast wat te minderen met werken, omdat ik anders zometeen in één keer volledig tot stilstand kom. Ik kan het echter moeilijk loslaten. Aan mijn afscheid wordt veel aandacht besteed, waardoor ik met een fijn gevoel vertrek.”

Voor een zwart gat na haar pensioen is Lea niet bang. ,,Ik heb bewust gekozen voor dit afscheid. In totaal heb ik veertig jaar in de bankwereld gewerkt. Op een bepaald moment is het mooi geweest. Stilzitten ga ik zeker niet. Na een pauze van drie maanden denk ik wel weer wat te gaan werken. Mensen die geïnteresseerd zijn in Rabobank, stuur ik voortaan door naar Eric. Dit doe ik met een gerust hart. Ik weet zeker dat hij mijn werk op een goede manier zal voortzetten”, besluit Lea.

Foto: Lea Sterenborg en Eric Zwart in de Volendamse Rabobank-vestiging.