Leden ED-VO lijden onder maatregelen omtrent coronavirus

‘Nog zoveel praktische vraagstukken’

Op woensdag 11 maart werd de jaarlijkse ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging ED-VO gehouden. ,,Dat het coronavirus haar weg naar Nederland had gevonden was ons al bekend, maar dat het zo snel om zich heen zou grijpen, hadden we niet verwacht”, vertelt Esther Schilder namens de vereniging. ,,De KNZB kondigde die woensdag in maart aan dat de wedstrijden in Noord-Brabant uitgesteld zouden worden. Een dag later ontvingen we al het volgende bericht van de KNZB. Ditmaal met de melding dat alle wedstrijden door het hele land tot ten minste 28 april uitgesteld werden. Wij hebben toen direct besloten om alle ED-VO trainingen te laten vervallen. Naar onze leden hebben we gecommuniceerd dat we zouden stoppen tot we de volgende berichtgeving van de KNZB hadden ontvangen.”

Door Kevin Mooijer

,,Inmiddels zijn we bijna acht weken later en mogen we nog steeds niet zwemmen. En wat nog vervelender is, we hebben geen idee wanneer dat weer wel mag en kan.”

De ED-VO thuisbasis, Zwembad de Waterdam, is al sinds 13 maart gesloten. ,,Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om eventueel op een verantwoorde manier in het buitenbad te zwemmen. Zodra er meer duidelijkheid is vanuit de overheid en de KNZB, willen wij onze trainingen zo snel mogelijk weer opstarten. Binnen de gestelde richtlijnen uiteraard.”

De ED-VO staat een grote uitdaging te wachten. ,,We leven in onzekerheid. Er zijn op dit moment nog zoveel praktische vraagstukken. Van het omkleden tot het douchen, maar ook bijvoorbeeld: hoe gaan we de 1,5 meter afstand regeling in het zwembad hanteren? Achter de schermen wordt hier druk aan gewerkt.”

,,De vereniging telt 289 leden en zo’n 50 vrijwilligers, waarvan de meesten van jongs af aan bij ons zijn betrokken. Naast de trainers en toezichthouders beschikt ED-VO over een aantal officials die tijdens wedstrijden betrokken zijn bij de tijdwaarneming en keerpunten. Daarnaast hebben we jurycommissarissen en kamp- en scheidsrechters. Deze mensen zijn voor ons van levensbelang. Ook zijn heel blij met de grote ploeg vaste vrijwilligers waarop wij al jaren een beroep mogen doen tijdens de Zwemvierdaagse en spelletjesmiddagen.”

Voor de meeste verenigingen zijn de maatregelen omtrent het coronavirus een hard gelag. Voor Zwem- en Polovereniging ED-VO is dit niet anders. ,,Het wegvallen van de trainingen kan voor de wedstrijdzwemmers grote gevolgen hebben. Zij zijn gewend om dagelijks te trainen en in contact te staan met hun trainers en teamleden. In één klap is die routine weggevallen. Daarbij zijn alle wedstrijden natuurlijk vervallen en waarschijnlijk geldt dit ook voor de buitenlandse toernooien aan het einde van het zwemseizoen.”

Niet alleen de wedstrijdzwemmers ervaren last van de stilgelegde trainingen, maar ook de recreatieve zwemmer mist het uurtje zwemmen. ,,Wij hebben leden vanaf zes jaar die net hun A- en B-diploma hebben gehaald, maar ook senioren tot de leeftijd van 82 jaar. Voor jonge leden is het belangrijk dat zij geregeld hun zwemslagen kunnen oefenen. Je merkt dat wanneer ze een tijdje niet gezwommen hebben, ze het al gauw verleren. Voor de oudere leden is het vooral vervelend dat zij hun wekelijkse baantjes – die ze al jarenlang trouw trekken om vitaal te blijven – niet kunnen voltooien. Ook onze vrijwilligers missen het zwemmen en het contact met de zwemmers en andere vrijwilligers enorm. Eén ding wat de coronacrisis voor ons heel duidelijk heeft gemaakt, is de sociale impact die onze vereniging op de gemeente heeft.”

Eén van de maatregelen die de overheid heeft aangekondigd is dat alle evenementen tot ten minste 1 september niet door mogen gaan. ,,Daarmee komt helaas ook ons grootste evenement te vervallen. We hadden de hoop het nog te kunnen verschuiven naar een later moment, maar afgelopen week hebben we de Zwemvierdaagse definitief moeten annuleren.”

Een groot gemis voor de ED-VO en iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt. ,,Met hulp van onze leden, vrijwilligers en sponsoren is de Dick Steur-Zwemvierdaagse is ieder jaar een fantastische, drukbezocht evenement. Naast het feit dat het ons populairste evenement is, geldt het ook als onze belangrijkste inkomstenbron. De organisatie van de vierdaagse voor het volgende jaar wordt jaarlijks direct na afronding van het evenement alweer opgestart. We stonden al in de startblokken voor de 2020 editie, maar helaas tevergeefs.”

De ED-VO medewerkers zijn blij met de vele reacties die ze in deze moeilijke tijd ontvangen. ,,De leden, deelnemers, sponsoren en vrijwilligers stuurden ons hartverwarmende berichten na de afgelasting van de Zwemvierdaagse. Dit wordt ontzettend gewaardeerd. Laten we hopen dat er snel meer duidelijkheid komt en dat we zo snel mogelijk van dit virus verlost worden. In de tussentijd willen wij iedereen heel veel gezondheid en sterkte toewensen. Hopelijk kunnen we elkaar weer gauw in goede gezondheid zien in De Waterdam.” Houd voor meer informatie de Facebookpagina en website van de ED-VO in de gaten.