Nut-Lezing over buitenplaatsen door René Dessing druk bezocht

Woensdagavond organiseerde de zeer actieve Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Edam weer een lezing in Kerkgebouw De Swaen aan de Voorhaven te Edam. Kunsthistoricus René Dessing was uitgenodigd om een en ander te komen vertellen over de Haagse en Leidse buitenplaatsen. In 2015 was door hem ook al een lezing verzorgd voor ’t Nut over de Amsterdamse buitenplaatsen.