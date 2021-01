Oliebollen bakken voor herstel toren Grote Kerk

Al vele jaren is een groep van zo'n 30 vrijwilligers op Oudejaarsdag in de weer om oliebollen te bakken in de Grote Kerk Edam. Ook dit jaar zijn weer een paar duizend oliebollen bereid voor de verkoop.

De opbrengst was dit keer voor het herstel van de toren van de Grote Kerk die opnieuw gevoegd moet worden en waarvan een groot aantal stenen vervangen moet worden. Via de website konden de oliebollen besteld worden. Het waren door de coronaperikelen wat minder oliebollen als in andere jaren, maar toch was de organisatie dik tevreden.

In totaal zijn 1.200 appelbeignets, 3.500 rozijnenbollen en 1.500 oliebollen gebakken. En dat ging als een geoliede machine. In tijdvakken konden de zakken met de Oud-en-Nieuw lekkernij afgehaald worden. Tot 13.30 uur duurde de actie en toen was alles op. Er werd een mooi bedrag bijeen gebakken.