Oliebollenactie voor restauratie stoelen in de Grote Kerk

Voor de zevende keer werd door een grote groep vrijwilligers van de Grote Kerk Edam op Oudejaarsdag de Oliebollenactie gehouden. De opbrengst was dit keer voor de restauratie/renovatie van de stoelen in de Grote Kerk. De dag ervoor waren de plm. 50 dames en heren al in de weer met de voorbereidingen.

Maandag om 4 uur werd begonnen met het bereiden van het beslag in de Hulpkerk. Om 05.00 uur ging het bakken van de oliebollen van start. Er werden liefst 1.200 appelbeignets en zo’n 6.000 oliebollen gebakken. Vooraf waren er 3.500 oliebollen besteld en in de kerk werden de bestellingen gereed gemaakt. De verkoop ging om 09.30 uur van start en tot 15.00 uur ging het door. Toen waren alle oliebollen op en de opbrengst was bijna 5.000 euro voor het goede doel.