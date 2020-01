Oliebollenactie voor restauratie toren Grote Kerk

Acht jaar geleden werd door Jan Harmsen de verkoop van oliebollen opgezet voor het goede doel, namelijk de restauratie van de Grote Kerk Edam. Elk jaar is er een groep van zo’n 30 vrijwilligers in de weer om de oliebollen en appelbeignets te bereiden.

Ook op 31 december werd de oliebollenactie weer gehouden en een record aantal van 6.000 oliebollen en 1.300 appelbeignets werden verkocht. Vooraf waren er al 4.000 besteld en op Oudejaarsdag konden de bestellingen afgehaald worden en was er een losse verkoop. Het middenschip van de kerk was sfeervol met ritsen lampen aangekleed.

Ook was er live muziek van John en Jay Vickers. Het was een gezellig gebeuren. De verwachting was dat alle oliebollen verkocht zouden worden en de opbrengst 6.500 euro zou zijn. Na aftrek van kosten blijft er dan 5.000 euro over voor de restauratie van de toren van de Grote Kerk.