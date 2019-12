Omkeer en een NIEUW leven

Johan Toet groeit op in de straten van de Schilderswijk in Den Haag. In een milieu waar niemand een gewone baan heeft, is criminaliteit aan de orde van de dag. Johan moet zich staande houden en doet er alles voor om voor zijn ‘vrienden’ goed genoeg te zijn. Hij wordt een gevierd crimineel.

Als drugsbaron verdient hij miljoenen en hij krijgt wat hij wil. Schatrijk is hij maar een gevoel van grote leegte knaagt diep van binnen aan hem. Wie kan hij werkelijk vertrouwen? Elke dag liggen verraad en afwijzingen op de loer en trekken hem steeds dieper de afgrond in. Wat is dit voor leven en hoe kan hij hieruit komen?

Zijn leven neemt een dramatische wending als hij wordt gearresteerd. Hij wordt veroordeeld en moet achttien jaar de bak in. Dan op een avond in zijn cel ziet hij zijn leven als een film aan hem voorbij gaan. En terwijl hij op de rand van zijn bed zit, komt een bliksemschicht, het antwoord waarnaar hij zo lang op zoek is. Het zet zijn leven totaal op z’n

kop.

Johan wil laten zien dat iedereen goed genoeg is! Ook jij!