Feestorganisatie en gemeente in gesprek over schade-afhandeling

‘Ondergrond aan de Singelweg ongeschikt’

De gemeente en de organisatoren van Kermistent Edam zijn in ‘goed overleg’ over de afhandeling van de schade aan het parkeerterrein aan de Singelweg. Na afloop van het verlate kermisevenement afgelopen zomer werd de beschadiging van deze ondergrond vastgesteld. Enige tijd terug nam de lokale overheid een bedrag van 50.000 euro op in een nota als mogelijke schadepost. Die hoeft echter niet zo groot uit te vallen. De organisatoren hopen dat de herstelkosten namelijk niet te veel zullen bedragen.

Door Laurens Tol





Zij zijn tevens bezig met de organisatie van een nieuwe editie, dit keer op een andere locatie. Daarvoor heeft men een weiland ergens in Edam op het oog. Het evenement van vorig jaar maakte in ieder geval duidelijk dat de ondergrond aan de Singelweg daarvoor ongeschikt is. De gemeente ontving ook bezwaren van omwonenden, die aangaven geen evenemententerrein voor hun deur te willen. Dat deze functie niet in het bestemmingsplan werd opgenomen, sterkt hen daarin.

Het kermisevenement kwam er toch, omdat de gemeente door middel van een pilot wilde bekijken hoe een dergelijk feest buiten de Edamse stadsmuren zou bevallen. De lokale overheid geeft aan dat het de genoemde bezwaren ondergeschikt maakte, omdat ‘COVID-19 het voordien twee jaar onmogelijk heeft gemaakt om een dergelijk feest te organiseren en de bevolking was eraan toe’. Van deze uitzonderingssituatie is nu geen sprake meer, zo stelt men. ‘Die reden gaat nu, met de huidige stand van zaken, niet meer op.’

‘Schadebedrag zou

hoog kunnen uitvallen

als de drainage onder

het terrein kapot is’

Op het Singelweg-parkeerterrein zijn nog altijd wielsporen te zien na het evenement in 2021. Binnenkort zal dat verleden tijd zijn. De organisatoren spraken onlangs met de gemeente af om het gras in het gebied opnieuw in te zaaien. Zij denken er op een ‘goede manier’ uit te kunnen komen met de lokale overheid. Het schadebedrag zou hoog kunnen uitvallen als de drainage onder het terrein kapot is. Binnenkort bekijkt men of dit daadwerkelijk zo is. Het stelt de organisatie van het evenement gerust dat het gevallen water tijdens een fikse regenbui van onlangs goed wegstroomde. Daarmee zou de grootste mogelijke kostenpost van zo’n 25.000 euro wegvallen.

De organisatoren werd door de lokale overheid te kennen gegeven dat ze het bedrag van een halve ton ‘ter reservering’ opnam in de zogenoemde winternota. Dit in het geval dit noodzakelijk zou zijn. Toen dit in de openbaarheid kwam, schrokken de evenement-organisatoren daarvan. Zij waren niet in kennis gebracht van een dergelijke mogelijk hoge schadepost. Kort daarna vernamen zij dat van deze som alleen in bepaalde gevallen sprake is.

Ondanks de schade aan het terrein kijkt de feestorganisatie terug op een geslaagd evenement. Dat komt mede door de ontvangen positieve reacties van de bevolking en gemeente. De voorbereidingen voor een volgende editie zijn al gaande. Daarbij zou de gemeente meewerken aan het zoeken van een alternatieve locatie voor het evenement.