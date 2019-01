Onderhoud en opknapbeurt voor aanleunwoningen

Maandag en dinsdag werd tegen de gevel van de oude aanleunwoningen naast verzorgingshuis De Meermin in de Paulus Pietersstraat een steiger opgebouwd. Hier gaat groot onderhoud gepleegd worden. Met name zullen kozijnen en ramen vernieuwd worden, het beton wordt nagekeken en de buitenboel krijgt een schilderbeurt.

De aanleunwoningen zijn eigendom van Vestia. Eerder hebben de openbare ruimtes (zoals de gangen en hal) al een schilderbeurt ondergaan en er komt een nieuwe vloer in zodat het er weer fris uit komt te zien. Ook de nieuwe aanleunwoningen zullen groot onderhoud ondergaan. Dit is geen overbodige luxe want er is al jaren niks aan gedaan. De werkzaamheden staan helemaal los van verzorgingshuis De Meermin, dat beheerd wordt door De Zorgcirkel.