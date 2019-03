Ongewenste medebewoners in Volendam

Of het nu gaat om vlooien, vliegen of vogels, ongedierte kunt u het best zo snel mogelijk signaleren en bestrijden. Maar hoe weet u met welke soort ongewenste medebewoners u te maken heeft?

Het komt vaak voor dat u slechts uitwerpselen of knaagschade aantreft, zonder de boosdoener te zien. Dat klopt, want ongedierte wordt steeds slimmer. Zij hebben kieren, gaten en heerlijke broedplaatsen al gauw in de gaten. Voor u het weet woont de hele familie bij u in huis. Om die ongewenste medebewoners te bestrijden, of te weren, is het aan te raden om direct actie te ondernemen. Ongediertebestrijden kan op diverse manieren. Wij vertellen graag over de soorten ongedierte en manieren om ze uit uw woning te weren. Heeft u dan toch last van bepaalde beestjes? Dan hebben wij een oplossing om ze te verdelgen.



Veel voorkomende soorten ongedierte

We noemden er al eerder een paar. Enkele soorten ongedierte spannen de kroon als het gaat om het binnendringen van woningen en het razendsnel uitgroeien tot ware plaag. Denk hierbij aan de welkbekende huismuis die graag via kieren en gaten op zoek gaat naar rondslingerend voedsel. Zijn grotere broer, de rat, is ook van de partij. Met name plaatsen in een omgeving met water zijn geliefd bij ratten. Diverse vogels als meeuwen en duiven kunnen op hun beurt flinke overlast veroorzaken.

Hoe herkent u bedwantsen?

Ook de bedwants komt zeker voor in Volendam. Een beet van bedwantsen veroorzaakt jeukende en rode bultjes op uw huid. Ook bloedvlekjes, uitwerpselen en schilfertjes in bed kunnen duiden op de aanwezigheid van bedwantsen. Bedwantsen verblijven het liefst in naden en kieren van uw bed, bij stopcontacten en achter plinten. Bedwantsen bestrijden zodra u ze in de gaten heeft, is dus zeker een goed idee. Een bekend kenmerk van bedwantsen is dat ze zich razendsnel laten verplaatsen. Ze komen bijvoorbeeld graag mee terug van vakantie in uw koffer. Verplaats daarom zo min mogelijk spullen in een door bedwantsen besmette omgeving. Was verdacht beddengoed en kleren op minimaal 60 graden en probeer ze zeker niet te bestrijden met doe-het-zelf-middelen. De kans op resistentie is namelijk groot.

Specialisten inschakelen

U weet dus wat u niet moet doen om bedwantsen te bestrijden, maar hoe dan wel? De beste tip is om toch direct specialisten in te schakelen. Zij herkennen de nestplaatsen van bedwantsen en kunnen precies zien welke plaatsen besmet zijn. Tevens beschikken experts over professionele middelen om ze volledig te verdelgen. Bijkomend voordeel is dat ze u kunnen voorzien van passend advies om een volgende plaag zo goed mogelijk te voorkomen.